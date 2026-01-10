Tercera dimisión en seis meses en el gobierno de O Grove: Juan Ramón Outeda deja su acta como concejal

Imagen de archivo de Juan Ramón Outeda en una sesión Plenaria Gonzalo Salgado

El concejal de Gestión de Residuos, Limpieza, Mantenimiento de Espacios Públicos y Mercados, Juan Ramón Outeda, de O Grove, presentó su renuncia como miembro de la corporación municipal en el día de ayer. Según confirmó el propio alcalde de la localidad, José Cacabelos, el ya exconcejal del PSOE decidió presentar su dimisión por "cuestións personais".

Con este renuncia, el gobierno local del PSOE meco suma tres bajas en tan solo seis meses. Esto es así porque, la semana pasada, Noemí Outeda fue la protagonista al presentar su dimisión y poner fin a una trayectoria de más de dos décadas implicada en la política municipal. En este caso, Noemí Outeda, que se encargaba de las áreas de Educación, Tercera Edad e Igualdad, emitió un comunicado en el que señalaba que la decisión "foi moi meditada e moi dificil" pero, según ella, “chegou o momento no que tiña que elixir entre a política e a miña saúde”.

Por otro lado, en el mes de julio fue el que era concejal de Deportes, Policía, Seguridad Ciudadana, Emergencias y Fiestas, Santiago Meis, el que presentó su renuncia al cargo que desempeñaba dentro del gobierno municipal. Meis alegó motivos laborales y familiares que le impedían continuar con la dedicación que la política local.

Cambios en el gobierno

El alcalde meco señaló que la decisión de Outeda "é un tema que xa falamos en decembro" y, entre ambos, decidieron que se llevase a cabo en este momento, "xunto con Noemí".

Es por esta situación que Cacabelos indica que "afrontamos cambios no goberno" y, por tanto, tendrán incorporaciones de "xente nova". Con estas personas, señala el alcalde, "falarei esta semana xa que temos que dar conta ao Pleno e despois a toma de posesión dos novos concelleiros".

