O Grove

El Talaso Hotel Louxo acoge a 44 personas del programa de termalismo de la Diputación

Las estancias comienzan el domingo y se alargan hasta el 16 de enero

C. Hierro
10/01/2026 19:09
Imagen de archivo de personas disfrutando en un balneario
Imagen de archivo de personas disfrutando en un balneario
El Talaso Hotel Louxo, ubicado en la Illa de A Toxa (O Grove) acoge a un total de 44 personas procedentes de diferentes concellos de la provincia de Pontevedra dentro del programa de termalismo +Benestar organizado por la Diputación. La estancia, que se alargará hasta el viernes 16 de enero, es en régimen de pensión completa y, además, tendrán acceso a diferentes actividades de animación sociocultural con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo.

Otros de los puntos a los que acudirán los participantes en esta iniciativa son el Hotel Spa Norat Torre do Deza, en Lalín y el Balneario de Mondariz.

Más de 2.000 personas

En total, los beneficiarios del programa de termalismo +Benestar organizado por la Diputación, ascienden a cerca de 2.2000 personas de más de 55 años de 60 localidades diferentes.

Con esta iniciativa, la entidad provincial busca facilitar a la población el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en diferentes establecimientos de hostelería y, a su vez, dinamizar la economía de las distintas localidades de Pontevedra impulsando la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico en los periodos de menor actividad.

