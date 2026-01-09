Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El BNG cierra los actos para pedir la declaración de BIC para el Gran Hotel con una charla

La cita es el sábado a las siete y media en el edificio A Celestina

C. Hierro
09/01/2026 18:38
Programa organizado por el BNG de O Grove
Programa organizado por el BNG de O Grove
El BNG de O Grove cierra los actos para pedir la declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) al Gran Hotel de A Toxa con una charla que tendrá lugar el sábado, a partir de las siete y media de la tarde, en el edificio A Celestina.

El título del coloquio, en el que participarán el portavoz del BNG, Anselmo Noia, el alcalde de Mondariz Balneario, César Xil, el autor de la tesis “Arquitectura e patrimonio da élite en Arousa”, José Luis Paulos, el médico, Antonio Freire y el investigador de aguas termales, Héitor Picallo, es “O Balneario e o BIC como motor económico”.

En el acto, como en el resto de ocasiones celebradas, también se proyectará el filme de 1916 “Miss Ledya” que fue rodado en las instalaciones del Gran Hotel.

