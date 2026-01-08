Fallece el exconcejal de Esquerda Unida, José Antonio Taboada, conocido como “Neno”

Imagen de archivo de José Antonio Taboada durante un Pleno en O Grove D.A.

El exconcejal de Esquerda Unida de O Grove, José Antonio Taboada, conocido como “Neno”, falleció en el día de ayer a los 72 años de edad. La velación de sus restos finalizará hoy a la una de la tarde y, a continuación, se procederá a su cremación en la intimidad. Por deseo de la familia no se admiten flores, en su lugar agradecen una donación a la Asociación Española Contra el Cáncer.

“Neno” fue militante de EU durante varias décadas e incluso se presentó a candidato a la alcaldía por este partido en los años 1999 y 2011, siendo concejal electo en esta última ocasión, puesto que ya había ejercido en el mandato que comenzó en el 2003. Además, tal y como señala el comunicado publicado por EU, Taboada fue el responsable local y miembro de la coordinadora. Además, destacan que militó en el Partido Comunista y destacó en el ámbito sindical formando parte del comité de empresa del Casino La Toja y defendiendo los derechos de la clase trabajadora.

“O seu compromiso político, sindical e social forma parte da historia da esquerda no Grove e seguirá sendo referente para quen continuamos esta loita colectiva", cita el comunicado que termina trasladando el apoyo y solidaridad a su familia y a sus amistades.