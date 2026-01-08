Esquerda Unida denuncia que la mala gestión municipal bloquea las obras de la subida a Meloxo

Imagen de archivo de la subida a Meloxo Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida denuncia que la mala tramitación del gobierno local bloquea las obras para la reforma de la subida a Meloxo. De esta manera, indican que desde la Diputación, en respuesta a una consulta presentada por el portavoz José Antonio Otero, señalan que el Concello "non cumpriu de maneira completa coa súa parte de tramitación do proxecto".

De esta manera apuntan que la resolución del Servizo de Infraestructuras e Vías Provinciais muestra que desde el ejecutivo municipal no se completó de forma correcta la cesión de los terrenos necesarios para poder ejecutar la actuación. En concreto, detallan, "o Concello o achegou 26 das 32 actas de cesión asinadas, pero non presentou documentos esenciais como as fichas de cesión cos planos asinados polos propietarios nin o certificado formal de posta a disposición dos terreos ante fedatario público", un requisito, cuentan, es prioritario para la Diputación para considerar que los terrenos están plenamente disponibles.

Además, señalan que existen seis parcelas que no cuentan con cesión voluntaria. Es por ello, que según especifican desde EU la Diputación propuso modificar el proyecto para evitar la ocupación de tres de ellas, lo que obligaría a modificar planos y, entre otras gestiones, cambiar las mediciones y el presupuesto del proyecto. Las expropiaciones necesarias -que si cambia el plan serían tres-, explica este grupo municipal, deben ser tramitadas por la Diputación pero asumidas económicamente por el Concello. Esto es así, cuenta Otero, "tal e como lle confirmou o propio alcalde ao ente provincial nun correo electrónico remitido o 13 de decembro de 2025". Este hecho, recalca Otero, “demostra que o problema está lonxe de estar resolto á vista da data dese último correo”.

Contradicciones

Esta situación, según Otero, contradice la información trasladada por el gobierno municipal en diferentes sesiones plenarias. “Queda claro que mentían cando aseguraban ter realizado todo o traballo que lles correspondía e que o atraso dependía exclusivamente da Deputación. Iso non é certo, porque a documentación entregada está incompleta e mentres non se remate correctamente o expediente a obra non pode avanzar”, señala el portavoz de Esquerda Unida.

Por todo ello, desde EU exigen al Concello que explique de manera pública en qué fase se encuentran las obras, "asuma responsabilidades polos atrasos acumulados e complete de inmediato toda a tramitación pendente".

El partido de la oposición indica que la situación de la subida a Meloxo "é insostible" y recalcan que provoca problemas derivados de "roturas s cada vez máis frecuentes na tubaxe de subministro de auga, que derivan en episodios de desabastecemento con cortes". Posteriormente, indican, la reparación de estas averías generan situaciones de inseguridad viaria, ya que afectan a la circulación de los vehículos en una calle en la que transita habitualmente transporte pesado.