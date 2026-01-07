Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Noemí Outeda renuncia como concejala: “Tiña que elixir entre a política e a miña saúde”

La edil socialista deja su acta tras más de dos décadas dedicadas a la política municipal meca

C. Hierro
07/01/2026 18:16
Noemí Outeda, en una imagen de archivo de un Pleno
Noemí Outeda, en una imagen de archivo de un Pleno
Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La concejala de Educación, Tercera edad e Igualdad del Concello de O Grove, Noemí Outeda, presentó su renuncia como miembro de la corporación municipal el pasado viernes, 2 de enero, tal y como señaló en un comunicado la propia protagonista. Con esta dimisión, Outeda, pone fin a una trayectoria de más de dos décadas implicada en la política municipal.

La decisión, señaló la ya exconcejala, “foi moi meditada e moi difícil” pero, según Outeda “chegou o momento no que tiña que elixir entre a política e a miña saúde”. De esta manera, la edil sentenció que lo segundo, junto a su familia, “é o máis importante”. En el comunicado agradeció el trato y el respeto recibido a lo largo de su trayectoria y se despidió con un “ata sempre”.

Trayectoria

La actividad política de Noemí Outeda comenzó en 1999 formando parte de las listas socialistas y fue, en 2001, el año en el que accedió por primera vez al acta de concejala en la oposición. Desde esa época la vida de Outeda estuvo siempre ligada a la política municipal siendo, entre otros puestos, concejala de Educación y Medio Ambiente entre los años 2007 y 2011. Además durante cuatro años, la vecina de la localidad también fue diputada provincial.

En la última etapa, y tras las elecciones del 2003 y hasta su renuncia, Outeda ocupaba las concejalías de Educación, Igualdad y Tercera Edad.

Desde el gobierno local, liderado por José Cacabelos, todavía no han comunicado los cambios que supondrá la marcha de esta concejala.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen de bateas en la Ría de Arousa

La Mancomunidade promocionará el potencial desestacionalizador de O Salnés con un vídeo turístico
A. Louro
Algunos de los desperfectos que denuncian los nacionalistas

El BNG de Sanxenxo denuncia deterioro de los caminos y vías en la parroquia de Noalla
C. Hierro
Decoración navideña del comercio Mahonia Interiorismo

Muebles Dopazo, Restaurante Xerfa y Mahonia Interiorismo ganan el concurso de decoración
C. Hierro
Se enseñarán conocimientos electrónicos, móvil, email y trámites telemáticos

Meis ofrece formaciones en capacitación digital para personas paradas y jubiladas
Redacción