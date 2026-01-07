Noemí Outeda renuncia como concejala: “Tiña que elixir entre a política e a miña saúde”

Noemí Outeda, en una imagen de archivo de un Pleno Gonzalo Salgado

La concejala de Educación, Tercera edad e Igualdad del Concello de O Grove, Noemí Outeda, presentó su renuncia como miembro de la corporación municipal el pasado viernes, 2 de enero, tal y como señaló en un comunicado la propia protagonista. Con esta dimisión, Outeda, pone fin a una trayectoria de más de dos décadas implicada en la política municipal.

La decisión, señaló la ya exconcejala, “foi moi meditada e moi difícil” pero, según Outeda “chegou o momento no que tiña que elixir entre a política e a miña saúde”. De esta manera, la edil sentenció que lo segundo, junto a su familia, “é o máis importante”. En el comunicado agradeció el trato y el respeto recibido a lo largo de su trayectoria y se despidió con un “ata sempre”.

Trayectoria

La actividad política de Noemí Outeda comenzó en 1999 formando parte de las listas socialistas y fue, en 2001, el año en el que accedió por primera vez al acta de concejala en la oposición. Desde esa época la vida de Outeda estuvo siempre ligada a la política municipal siendo, entre otros puestos, concejala de Educación y Medio Ambiente entre los años 2007 y 2011. Además durante cuatro años, la vecina de la localidad también fue diputada provincial.

En la última etapa, y tras las elecciones del 2003 y hasta su renuncia, Outeda ocupaba las concejalías de Educación, Igualdad y Tercera Edad.

Desde el gobierno local, liderado por José Cacabelos, todavía no han comunicado los cambios que supondrá la marcha de esta concejala.