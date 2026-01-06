Los calendarios solidarios de Acadog a favor de la AECC de O Grove arrasan entre los vecinos

Voluntarias de la AECC de O Grove en una de sus actividades Cedida

Los calendarios solidarios impulsados por la Asociación Canina de O Grove (Acadog), que este año van a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) del municipio, son un éxito de ventas entre los vecinos de la península meca, señalando la presidenta de la AECC grovense, Manola Domínguez, que apenas quedan ejemplares disponibles.

Según expone Domínguez, a mediados del mes de diciembre se pusieron a la venta entorno a 220 almaneques en diferentes establecimientos de la localidad, subrayando que desde el principio el ritmo de compra de los mismos fue muy dinámico. Así, apunta que actualmente son escasos los que quedan y mismo que muchos de ellos ya están reservados, costando un módico precio de ocho euros.

Por su parte, desde Acadog explican que esta iniciativa nació hace un par de años con el objetivo de ayudar a diferentes entidades a recaudar fondos y, al mismo tiempo, crear un bonito recuerdo con sus mascotas. “O primerio fixémolo para nós, pero con este xa é o terceiro ano que o facemos colaborando con outra entidad”, explican desde la asociación canina.

De esta manera, el primer almanaque colaborativo fue a favor de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog), el segundo para el Club de Piragüismo Breogán del municipio y, ahora, la AECC de O Grove es la beneficiaria.