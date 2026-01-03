Las grandes manos de tres mariscadoras protagonizan el cartel de la Festa do Marisco

El artista, Pablo Ozo, posa con el cartel de la próxima fiesta Todogrove

O Grove ya activó la cuenta atrás para celebrar la edición LXIII de la Festa do Marisco que tendrá lugar del uno al doce de octubre. Con la presentación del cartel que la publicita, firmado por el artista meco Pablo Ozo, la localidad se pone a trabajar en la que es su fiesta más importante.

En esta ocasión la elección de la persona que firma la obra fue directa, tras haber quedado desierto el tradicional concurso de carteles organizado por el Concello.

El trabajo de Ozo rompe de manera drástica con el estilo de otras ilustraciones elegidas para publicitar este evento y busca darle protagonismo a las personas que hacen posible este festejo. “Durante muchos años en el cartel se le dio importancia al producto y yo quería aprovechar esta oportunidad para dar importancia a las personas que están detrás del marisco y, sobre todo, a sus manos, que son las que lo trabajan y después lo ofrecen y acogen a todos los visitantes”, cuenta el ilustrador.

Además, señala, en el trabajo también deja entrever pinceladas de O Grove. “Detrás de las mariscadoras se pueden ver una especie de arcos creados para simbolizar que hay en la lonja”, indica.

Legado familiar

Ser el elegido para firmar esta obra, cuenta Ozo, es algo “súper especial” en su carrera. Esto es así, explica, porque esta fiesta para él siempre ha sido algo muy importante. “Vengo de una familia que está muy ligada al mar.

Mi bisabuela era mariscadora y, además, tenía una taberna para marineros en la que ofrecía los productos que recogía”, narra. Y continúa: “Después mis abuelos convirtieron esa taberna en un restaurante, en el Beiramar y yo me crié detrás de la barra dibujando en el bloc de notas lo que allí veía”. Es por ello que, de alguna manera, esta creación, cuenta el artista meco, “es una manera de honrar el trabajo de mis bisabuelos, abuelos y tíos”

Además, señala, que haber podido terminar el 2025 presentando este cartel y que el último trabajo que haya hecho sea para su localidad, O Grove, es una fantástica manera de cerrar el año.

Carrera meteórica

Pablo Ozo comenzó a compartir su obra durante la pandemia. Desde entonces su trayectoria ha sido meteórica y sus obras forman parte de colecciones privadas que se encuentran en diferentes países de Europa, Asia y Estados Unidos.

Actualmente, este vecino de O Grove vive en Madrid, lugar desde el que crea un universo propio a través de sus obras en las que combina óleo, acrílico y pastel sobre lienzo o papel artesanal.

Desde su infancia en la localidad meca, el dibujo ha sido una necesidad vital, es por ello que se formó entre Berlín y Madrid. Actualmente colabora regularmente con Four Seasons Madrid y trabaja mano a mano junto a la comisaria Cristina Alonso, quién representa su obra en Asia.

Ozo parte del deseo de perdurar en el tiempo para crear su obra que se articula desde el retrato con figuras fragmentadas, duplicadas o desplazadas.