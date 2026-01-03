Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Las grandes manos de tres mariscadoras protagonizan el cartel de la Festa do Marisco

El artista meco Pablo Ozo es el autor de la obra que publicita la LXIII edición de esta fiesta. Con su creación, el vecino de la localidad honra a todas las personas que hacen posible el evento

C. Hierro
03/01/2026 00:20
El artista, Pablo Ozo, posa con el cartel de la próxima fiesta
El artista, Pablo Ozo, posa con el cartel de la próxima fiesta
Todogrove
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Grove ya activó la cuenta atrás para celebrar la edición LXIII de la Festa do Marisco que tendrá lugar del uno al doce de octubre. Con la presentación del cartel que la publicita, firmado por el artista meco Pablo Ozo, la localidad se pone a trabajar en la que es su fiesta más importante.

En esta ocasión la elección de la persona que firma la obra fue directa, tras haber quedado desierto el tradicional concurso de carteles organizado por el Concello.

El trabajo de Ozo rompe de manera drástica con el estilo de otras ilustraciones elegidas para publicitar este evento y busca darle protagonismo a las personas que hacen posible este festejo. “Durante muchos años en el cartel se le dio importancia al producto y yo quería aprovechar esta oportunidad para dar importancia a las personas que están detrás del marisco y, sobre todo, a sus manos, que son las que lo trabajan y después lo ofrecen y acogen a todos los visitantes”, cuenta el ilustrador.

Además, señala, en el trabajo también deja entrever pinceladas de O Grove. “Detrás de las mariscadoras se pueden ver una especie de arcos creados para simbolizar que hay en la lonja”, indica.

Legado familiar

Ser el elegido para firmar esta obra, cuenta Ozo, es algo “súper especial” en su carrera. Esto es así, explica, porque esta fiesta para él siempre ha sido algo muy importante. “Vengo de una familia que está muy ligada al mar.

Mi bisabuela era mariscadora y, además, tenía una taberna para marineros en la que ofrecía los productos que recogía”, narra. Y continúa: “Después mis abuelos convirtieron esa taberna en un restaurante, en el Beiramar y yo me crié detrás de la barra dibujando en el bloc de notas lo que allí veía”. Es por ello que, de alguna manera, esta creación, cuenta el artista meco, “es una manera de honrar el trabajo de mis bisabuelos, abuelos y tíos”

Además, señala, que haber podido terminar el 2025 presentando este cartel y que el último trabajo que haya hecho sea para su localidad, O Grove, es una fantástica manera de cerrar el año.

Carrera meteórica

Pablo Ozo comenzó a compartir su obra durante la pandemia. Desde entonces su trayectoria ha sido meteórica y sus obras forman parte de colecciones privadas que se encuentran en diferentes países de Europa, Asia y Estados Unidos.

Actualmente, este vecino de O Grove vive en Madrid, lugar desde el que crea un universo propio a través de sus obras en las que combina óleo, acrílico y pastel sobre lienzo o papel artesanal.

Desde su infancia en la localidad meca, el dibujo ha sido una necesidad vital, es por ello que se formó entre Berlín y Madrid. Actualmente colabora regularmente con Four Seasons Madrid y trabaja mano a mano junto a la comisaria Cristina Alonso, quién representa su obra en Asia.

Ozo parte del deseo de perdurar en el tiempo para crear su obra que se articula desde el retrato con figuras fragmentadas, duplicadas o desplazadas.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La licitación de la Casa do Mar quema etapas y está pendiente de la licencia municipal y los últimos informes sectoriales
A. Louro
Una de las calles comerciales de O Grove

Emgrobes estima que los bonos generaron un gasto de unos 50.000 euros en el comercio local
C. Hierro
El colegio ha instalado nueva señalización

Cambados reclama una reforma integral del CEP Magariños: “É unha urxencia, non pode seguir como está”
A. Louro
La zona de As Carolinas ha sido la elegida por la Xunta de Galicia para la actuación de interés autonómico

Ravella autoriza la delimitación del área para las 350 viviendas públicas
Fátima Frieiro