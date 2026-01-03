Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Emgrobes estima que los bonos generaron un gasto de unos 50.000 euros en el comercio local

C. Hierro
03/01/2026 00:30
Una de las calles comerciales de O Grove
Una de las calles comerciales de O Grove
Gonzalo Salgado
La asociación de empresarios grovenses Emgrobes estima que la campaña de bonos “Mercanogrove” generó un gasto total de “unos 50.000 euros” en el comercio local. En total se pusieron a disposición de los vecinos y vecinas de O Grove un total de 1.700 bonos lo que se traducen en una aportación de 17.000 euros, cifra que se multiplica, cuentan desde la directiva, ya que para hacer uso de estos vales es necesario gastar una cantidad mayor.

Desde la organización de esta iniciativa que cuenta con la colaboración del Concello, señalan estar “muy contentos” con la respuesta de la gente, ya que, además de haberse vendido todos los bonos, también se gastaron casi en su totalidad. “Quedan algunos residuales de cinco o de diez euros, pero se utilizaron la mayor parte de ellos”, cuentan desde la asociación de empresarios mecos. Como en años anteriores, la tendencia de los residentes de la localidad fue gastarlos en los últimos días, así cifran que aproximadamente 1.500 euros se utilizaron entre los días 30 y 31 de enero.

La valoración por parte de los empresarios de O Grove también es muy positiva, ya que este tipo de iniciativas animan las compras en el comercio local en los meses más complicados, como puede ser noviembre.

Fátima Frieiro