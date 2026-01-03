El PP califica de “fracaso” la gestión de O Grove y atribuye las inversiones a Xunta y Diputación

El portavoz del PP, Pablo Leiva, en un Pleno Gonzalo Salgado

El Partido Popular de O Grove calificó ayer mediante un comunicado el “descrédito e o fracaso” de la gestión municipal y afeó al alcalde, José Cacabelos, que “presuma de investimentos que non son da súa autoría” intentando “atribuirse méritos”. En este sentido, los populares defendieron que “as grandes inversións” en el municipio durante los dos últimos años corresponden a la Xunta y Diputación de Pontevedra.

Así, la formación destacó la aportación de la administración provincial en cuestiones como los servicios sociales, con una aportación de más de 110.000 euros para completar la compra del antiguo Colexio das Monxas, o en el apartado cultural y deportivo, con ayudas de más de 116.500 euros, al amparo del Plan +Provincia.

Además, a través de este programa “destina a O Grove máis de 640.000 euros en nvestimentos da liña 1 só neste 2025 e un total proxectado de 914.380 euros este ano”, sumando las líneas de gasto corriente. Por último, la formación subrayó también los 717.500 euros que costará la humanización de la zona de Sineiro, financiada íntegramente por la Diputación.

En cuanto al gobierno autonómico, el PP meco destacó el las obras de restauración y conservación de la iglesia de San Vicente (200.000 euros), obras de mejora energética en las instalaciones deportivas (60.000 euros) o el obradoiro de emprego de cocina y servicios hosteleros (540.000 euros) para al formación de veinte personas en situación de desempleo.

Por ello, los populares señalaron que estas inversiones “non son froito da xestión do Concello”, que carece de “orzamentos, sen iniciativas nin proxectos”, sentencian desde el partido conservador.