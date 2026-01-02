Abierto el plazo para renovar el DNI y el Pasaporte en la oficina móvil el próximo 15 de enero

Cartel que avisa de la llegada de la oficina móvil

Los residentes en O Grove ya tienen el plazo abierto para solicitar una cita presencial en la oficina móvil de la Policía Nacional (Vidoc) que llegará el próximo 15 de enero a la localidad. Este servicio está diseñado para que los vecinos y vecinas no tengan que trasladarse a otro municipio para poder renovar su DNI o Pasaporte.

Aquellas personas interesadas en llevar a cabo estos trámites deben pedir la cita previa a través del formulario correspondiente que está disponible en la web municipal (www.concellodogrove.es), ya que las plazas son limitadas.

Como en ocasiones anteriores la oficina móvil se colocará en la Praza do Corgo. Para facilitar la gestión, su ubicación será cercana a la Casa Consistorial, de tal manera que aquellas personas que lo precisen podrán esperar su turno en el interior.

La primera vez que este servicio hizo parada en el concello meco fue en marzo del 2025. Desde esa fecha son varias las ocasiones en el que la oficina móvil llega hasta O Grove y, en todas ellas, tuvo un gran éxito de afluencia de público incluso llegando en alguna ocasión a llenar todas las plazas disponibles para realizar estas gestiones.