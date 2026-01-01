Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El PP de O Grove responde al alcalde: “O problema non é o solar, é como se pagou”

Los populares señalan que la compra del terreno para construcción de vivienda pública no debía hacerse con el remanente de tesorería

Redacción
01/01/2026 22:03
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El PP de O Grove responde a las declaraciones del alcalde, José Cacabelos, después de que este aclarase que el informe de Intervención no presentaba “algún tipo de reparo” al terreno adquirido para construcción de vivienda pública, tan solo “algunha observación”, señalando los populares que “o problema non é o solar, é como se pagou”.

Desde el grupo municipal exponen que el gobierno local “di que todo está en orde, pero non conta que existe un informe de Interveción que di claramente que o remanente de Tesourería non podía empregarse así, porque vulnera o artigo 32 da Lei de Estabilidade Orzamentaria”.

Los populares explican que esta partida económica debía emplearse “a pagar débeda, non a facer novas compras”. Así, apuntan que ahora el gobierno municipal pretende “facer ver que a compra do solar non ten nada que ver co remanente, cando todos sabemos que se pagou con eses cartos”.

En esta línea, el PP esclarece que si en un futuro la Xunta quiere participar en el proyecto –que es la intención del alcalde, según señalan-, este aspecto puede derivar en dudas legales y, en consecuencia, que el gobierno autonómico no quiera colaborar en la propuesta. “Ningunha administración se mete nun problema alleo”, puntualizan.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen de archivo de un gato rescatado por la protectora

Doce historias en doce meses: segundas oportunidades en el refugio de Cambados en 2025
Sandra Rey
La futura Estación Marítima de Vilagarcía transformará la fisionomía del muelle de pasajeros

O Ramal, la ampliación de la EDAR y el cuartel, retos principales de O Salnés para 2026
Fátima Frieiro
Cabalgata de Reyes Magos en Vilagarcía 1

Sanxenxo y O Grove preparan la llegada de los Reyes Magos con diferentes actividades infantiles
Sandra Rey
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja

El BNG de O Grove ya tiene nueva fecha para la charla “Recordos da fábrica de xabón” en la Casa A Celestina
Redacción