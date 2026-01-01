El PP de O Grove responde al alcalde: “O problema non é o solar, é como se pagou”

El PP de O Grove responde a las declaraciones del alcalde, José Cacabelos, después de que este aclarase que el informe de Intervención no presentaba “algún tipo de reparo” al terreno adquirido para construcción de vivienda pública, tan solo “algunha observación”, señalando los populares que “o problema non é o solar, é como se pagou”.

Desde el grupo municipal exponen que el gobierno local “di que todo está en orde, pero non conta que existe un informe de Interveción que di claramente que o remanente de Tesourería non podía empregarse así, porque vulnera o artigo 32 da Lei de Estabilidade Orzamentaria”.

Los populares explican que esta partida económica debía emplearse “a pagar débeda, non a facer novas compras”. Así, apuntan que ahora el gobierno municipal pretende “facer ver que a compra do solar non ten nada que ver co remanente, cando todos sabemos que se pagou con eses cartos”.

En esta línea, el PP esclarece que si en un futuro la Xunta quiere participar en el proyecto –que es la intención del alcalde, según señalan-, este aspecto puede derivar en dudas legales y, en consecuencia, que el gobierno autonómico no quiera colaborar en la propuesta. “Ningunha administración se mete nun problema alleo”, puntualizan.