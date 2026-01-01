Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El BNG de O Grove ya tiene nueva fecha para la charla “Recordos da fábrica de xabón” en la Casa A Celestina

La cita será este viernes, 2 de enero, a las 19:30 horas

Redacción
01/01/2026 22:08
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja
GONZALO SALGADO
El BNG de O Grove establece para este viernes, 2 de enero, la charla “Recordos da fábrica de xabón” en la Casa A Celestina, después de que esta tuviese que ser aplazada al coincidir con el concierto de la Banda de Música. La cita forma parte de los encuentros que organiza el Bloque con el objetivo de poner en valor el Gran Hotel La Toja y el conjunto de esta isla para promover su declaración como Ben de Interese Cultural (BIC)

El evento, que será a las 19 horas, contará con un grupo extrabajadoras y de la exconcejala Victoria Canoura, y está concebido como una mesa redonda en la que se contarán todo tipo de recuerdos y anécdotas de la fábrica, así como se dará una visión de la historia de este punto emblemático de la Isla de A Toxa.

