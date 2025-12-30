Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La Cofradía de San Martiño de O Grove critica la falta de mantenimiento y de reordenación de los puertos

Portos de Galicia recuerda que este año se hicieron mejoras por más de 100.000 euros en Meloxo y para 2026 se prevén partidas plurianuales que superan los seis millones

Sandra Rey
30/12/2025 18:42
Imagen aérea de Meloxo en O Grove
Imagen aérea de Meloxo en O Grove
Cedida
La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove expone su malestar con Portos de Galicia ante la “deixadez” en el mantenimiento de los puertos de la península meca y la ausencia de una reordenación de los mismos, “tantas veces solicitada polo sector”, apuntan. 

Desde la entidad señalan continuos problemas de falta de luz, tablas rotas en los pantalanes, ausencia de puntos de toma eléctrica y de agua, así como de amarres fijos para las embarcaciones, entre otras deficiencias. En esta línea, denuncian que “levamos varios anos obtendo promesas que nunca se chegan a materializar, e os continuos cambios no organigrama de Portos de Galicia non axudan a avanzar e concretar as melloras prometidas”.

Así, critican ver ejecutados grandes proyectos en otros puertos, mientras que en O Grove “carecen de inversións importantes e se limitan a meras obras menores de mantemento”.

Por su parte, desde Portos de Galicia recuerdan que a lo largo del 2025 se han realizado en el puerto de Meloxo mejoras por importe de más de 100.000 euros, incluyendo la reposición de aglomerado en diferentes vías (47.000 euros); la señalización horizontal y vertical en toda la zona portuaria (5.000 euros); la renovación de las iluminaciones exteriores, con leds de control telemático (40.000 euros); y la instalación de argollas y otros elementos menores (17.000 euros).

Además de estas actuaciones, en los presupuestos de Portos para 2026 se recoge una partida plurianual de tres millones para la remodelación del puerto de O Grove –que se encuentra en fase de redacción–, así como otra de 3,6 millones para mejorar el de Meloxo.

