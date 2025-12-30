Mi cuenta

O Grove

Emgrobes cierra su programación navideña con una fiesta y el ensayo de las campanadas

C. Hierro
30/12/2025 00:21
Participantes en una actividad organizada por Emgrobes
Participantes en una actividad organizada por Emgrobes
Cedida
La asociación Emgrobes, en colaboración con CCa de Tendas, pone fin a su campaña de Navidad con la “Festa pre badaladas” que tendrá lugar mañana a partir de las once y media que contará, como años anteriores, con hinchables, música, reparto de dulces y el ensayo general de las campanadas.

Además, para esta jornada, también está prevista la típica carrera de San Silvestre organizada por la Anpa del CEIP Valle Inclán que espera contar con decenas de corredores de todas las edades por las calles mecas.

De la misma manera, la asociación de empresarios mantiene hasta final de año la campaña diseñada para el fomento de las compras en el comercio local. Así, tanto residentes como visitantes están a tiempo de seguir realizando sus compras en los establecimientos adheridos a esta iniciativa y cubrir los boletos hasta el día siete para entrar en el sorteo de vales de compra de diferentes cantidades.

Por último, durante la jornada de hoy se escogerán de manera aleatoria los ganadores de los lotes de material escolar entre la infancia que entregó sus cartas a Papá Noel en los buzones instalados en los comercios de O Grove. En total se repartirán 16 paquetes valorados en más de 500 euros entre todos los niños y niñas participantes.

