Declaran el desdoble de la autovía hasta A Lanzada de interés autonómico

Un momento de la presentación del proyecto en A Lanzada Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta celebrado ayer declara como Proxecto de interese autonómico (PIA) el desdoble de la Autovía do Salnés (VG-4.1 )y las mejoras en la PO-308, en el entorno de A Lanzada. Esto es así, señala la entidad pública, debido a la necesidad de mejorar la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de estas carreteras.

Para ello, los trabajos contará con un presupuesto que asciende a 40,4 millones de euros. Los objetivos fundamentales de estas obras son, por lo tanto, mejorar la movilidad global, poner fin a las retenciones en el acceso a las playas e integrar mejorar esta infraestructura con el medio natural.

Las actuaciones

Los trabajos se prevé que se lleven a cabo en cuatro fases diferenciadas. La primera de ellas incluye la ampliación de la capacidad de la VG-4.1 entre Sanxenxo y A Lanzada, prolongando la autovía hasta el enlace de Noalla y con un tercer carril entre A Lanzada y esta parroquia sanxenxina.

En el segundo periodo de obras se ejecutará la ampliación a cuatro carriles del tramo de carretera PO-308 que abarca desde la glorieta de la Autovía do Salnés y la vía PO-550. En tercer lugar, se llevará a cabo el desplazamiento del cruce peatonal en el tramo que se amplía en la PO-308, sustituyendo al que actualmente utilizan los peatones y los ciclistas para acceder a la plata de A Lanzada por el camino dos Madóns. El proyecto también tiene prevista la creación de una senda peatonal en la PO-550.

Por cuarto y último lugar se habilitará un paso para peatones y bicicletas en el tramo de carretera que se amplía en la PO-308 y en el istmo de A Lanzada que corresponde a la PO-316.

Medio ambiente

Debido a que esta zona pertenece a la Rede Natura 2000 el proyecto también contempla diferentes acciones con el objetivo de preservar los valores ambientales de este espacio protegido. Entre ellas destaca la restauración de las dunas, así como el aumento de la capacidad de los drenajes transversales de las carreteras PO-550 y de la Autovía do Salnés. Estas actuaciones, por tanto, contribuirán a mejorar la conexión entre el agua de las zonas húmedas de este espacio.

Dado al espacio en el que se efectuarán los trabajos, la estrategia constará de un enfoque integral. De esta manera, contar con la declaración de PIA, permitirá tratar de forma conjunta la ordenación del territorio y tener en cuenta las necesidades de movilidad.