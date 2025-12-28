Mi cuenta

O Grove

Denuncian un robo en una vivienda de O Grove tras el reciente fallecimiento de su propietaria

Los responsables aprovecharon que la casa estaba deshabitada para forzar la puerta y llevarse dinero en efectivo y joyas

Redacción
28/12/2025 19:04
Imagen de la residencia afectada
Exterior de la residencia afectada
Todogrove
Familiares de una reciente fallecida vecina de O Grove, concretamente del barrio de Rons, han denunciando un robo en la vivienda de la difunta. Así lo afirman desde la Guardia Civil, agregando que el suceso tuvo lugar en la madrugada del sábado, aprovechando que la residencia se encontraba deshabitada a la espera de que sus allegados pudiesen acceder para organizar y limpiarla.

Según ha podido confirmar el medio local Todogrove con los familiares de la vivienda afectada, una o varias personas entraron en la casa forzando la puerta principal para, acto seguido, remover todo el interior en búsqueda de objetos de valor, apuntando que no se llevaron aparatos electrónicos ni domésticos de gran tamaño, por lo que su principal objetivo debían ser joyas o dinero en efectivo.

La misma fuente explica que fue uno de los nietos de la difunta quien se dio cuenta de los hechos al encontrarse con la puerta forzada y el interior de la vivienda revuelto, dando aviso de inmediato a los agentes de seguridad competentes.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Científica, quienes aún no han podido determinar la cantidad exacta de dinero ni el valor de la las joyas robadas.

