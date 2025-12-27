Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

O Grove invirtió más de 5 millones de euros en 2025 para “modernizar” la villa

El alcalde meco pone la vista en un 2026 de “máis investimento” y de convenios clave con la Xunta de Galicia

Fátima Pérez
27/12/2025 20:30
José Cacabelos, alcalde de O Grove, valora positivamente el trabajo del Concello en este 2025
José Cacabelos, alcalde de O Grove, valora positivamente el trabajo del Concello en este 2025
Gonzalo Salgado
El Concello de O Grove cierra el 2025 con un balance positivo superando los cinco millones de euros en inversiones de obras y con una hoja de ruta ya definida para los primeros meses de 2026. Así lo destacó el alcalde, José Cacabelos, en su balance anual, subrayando que los resultados de la gestión comienzan a ser visibles especialmente en este final de año y con confianza en poder firmar -en 2026- convenios clave con la Xunta para actuaciones en la rúa Luis Antonio Mestre y en la subida a Meloxo.

Según explicó el regidor, 2025 fue “un ano de moito investimento e moita xestión” y un ejercicio clave para la mejora de infraestructuras y espacios públicos. En materia de obras, el Concello destinó cerca de 400.000 euros a asfaltados, actuando en 12 calles tanto del ámbito rural como urbano. A ello se suman actuaciones de  humanización en varias calles, como la rúa Navarra, en O Sineiro o la rúa Entrehortas, con una inversión superior a los 600.000 euros.

Durante el año también se llevaron a cabo mejoras en caminos, un plan de desbroce y mantenimiento y la apertura de un nuevo itinerario peatonal que conecta el pabellón nuevo y la pista de pádel con la zona del instituto.

Espacios públicos y deporte

En espacios públicos, el Concello actuó en parques infantiles instalando nuevo mobiliario y elementos biosaludables, además de iniciar la implantación de “faladoiros” como puntos de encuentro para personas mayores. “Estes servirán para favorecer que sobre todo a xente maior teña un punto de encontro”, explicó el alcalde.

En el área deportiva destaca cambios en la iluminación de campos de fútbol, la renovación del césped de As Lampáns o la mejora del sistema de calefacción del Club de Piragüismo, mientras que en cultura, se renovó el tejado de la Casa da Cultura con 40.000 euros que permitirán su reapertura próximamente.

Además, durante este año se adquirió un terreno destinado a la construcción de vivienda social, un proyecto que el gobierno local espera impulsar en 2026. “Facendo repaso das actuacións que temos feito estamos falando que este ano o Concello ten investido máis de 5 millóns de euros”, afirmó el regidor.

De cara a 2026, Cacabelos avanzó que el primer cuatrimestre del año arrancará con importantes obras ya adjudicadas. Entre ellas, un nuevo plan de asfaltados en 12 calles por 350.000 euros, la reforma de tres rúas en el barrio de O Sineiro por 750.000 euros, la renovación integral del complejo lúdico de As Bizocas con cerca de un millón de euros, la reforma de la rúa Lepanto o la actuación integral en Hortos, que incluirá una nueva senda peatonal. “Nos catro primeiros meses de 2026 imos acometer obras que van superar os 2 millóns”, destacó.

En definitiva, Cacabelos manifestó su objetivo de seguir avanzando en la modernización del municipio meco. 

