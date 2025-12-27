Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El PP de O Grove denuncia actos vandálicos en su sede municipal

La fachada del local apareció con pintadas en las que se podía leer la palabra "masones"

Fátima Pérez
27/12/2025 12:07
Pintada en la sede el PP de O Grove
El Partido Popular de O Grove denuncia una serie de actos vandálicos contra su sede en el concello meco. Según informa la agrupación popular, la fachada del local apareció con pintadas en las que se podía leer la palabra "masones".

Desde el PP condenan rotundamente este tipo de acciones, que no solo consideran un daño material, "sino que reflejan intolerancia y un preocupante desconocimiento", ya que aseguran que quien realizó la pintada no se tomó la molestia de informarse sobre el significado del término. 

"La masonería es una institución histórica, filosófica y filantrópica, basada en valores como la libertad de pensamiento, el respeto y la tolerancia", aclaran los populares asegurando que lejos de ofenderse o intimidarse este acto solo "deja en evidencia la falta de cultura cívica" y de información de la persona responsable.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal, Pablo Leiva, señaló que, además de las pintadas, también desapareció una maceta que se encontraba en la entrada de la sede.

