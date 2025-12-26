Mi cuenta

O Grove

El tercer número de la revista meca “Salghadoiro” lleva a su portada al ilustrador Nekro

La presentación será hoy en la Galería Besada a partir de las siete y media

C. Hierro
26/12/2025 00:20
Imagen de archivo de la presentación de la revista
Imagen de archivo de la presentación de la revista
Cedida
El tercer número de la revista meca “Salghadoiro” verá la luz hoy a partir de las siete y media de la tarde tras su presentación en la Galería Besada.

El gran protagonista de este volumen y quién se convierte, por tanto, en su portada es el ilustrador digital Nekro, artista grovense que cuenta con una trayectoria internacional. Además, en la revista se reconoce también el trabajo de otros artistas del municipio como son el artesano José Dávila, la ilustradora Laura Meis, la actriz Belén Constenla, el cantante Iago Fontoira, la banda Nadadora y el desaparecido Ernesto Goday.

En este proyecto, también comparten páginas el taller creativo Culebra Studio de Pontevedra o la historia de “A panda da Dá” nacida en As Pontes de García Rodríguez.

En total este tercer número está formado por un total de ochenta páginas en formato bolsillo que ofrece una presentación muy cuidada de la mano de sus creadores: Leticia Castro, Víctor Gallego, Míriam Barral, Lino Prierto, Andrea Menéndez y Carlos Álvarez.

La revista está a la venta a partir de hoy en Espazo Lector Nobel y en la Galería Besada de O Grove, además de otros puntos de Pontevedra, Vigo y A Coruña.

