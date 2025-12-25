El Náutico de San Vicente acoge la presentación del libro “Guardo una botella de lluvia para los días de vino”

Imagen promocional de la presentación Facebook

El Náutico de San Vicente es la ubicación escogida para la presentación del libro “Guardo una botella de lluvia para los días de vino” del autor Román Gutiérrez da Silva. El acto será el próximo domingo, 28 de diciembre, a partir de la una de la tarde.

Está previsto que en el evento, además del autor de la obra, estén presentes Xosé Allegue y Gonzalo Cifuentes, quiénes protagonizarán un coloquio sobre el libro. Además, como no podía ser de otra manera debido al lugar elegido para la presentación de la obra, la cita también contará con una actuación musical de la mano del grupo “Yamahos”.

El libro, editado por Promethea, recopila una treintena de relatos en los que el autor habla de la soledad, la amistad, el sexo, el amor, las adicciones y el deseo. Todo ello, bajo el amparo de un tema común: el paso del tiempo y con notas de humor en la mayor parte de ellos.

Este es el segundo libro publicado de Gutiérrez, tras la publicación en el año 2021 del libro “Nunca fuimos nada”.

La obra llega a la localidad grovense tras haber sido presentada con éxito en el lugar de Goián, en Tomiño.