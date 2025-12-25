Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

El concurso de escaparates de Emgrobes suma a un total de seis establecimientos participantes

Las votaciones para elegir al ganador, que son a través de las redes sociales, estarán abiertas hasta el 7 de enero

C. Hierro
25/12/2025 19:08
Parte de uno de los escaparates participantes en el concurso
Parte de uno de los escaparates participantes en el concurso
El concurso de escaparates de Navidad organizado por la asociación de empresarios de O Grove cuenta con un total de seis establecimientos participantes. Estos locales son: “O Mar Deportes”, “Payca Pastelería”, “Sheila´s O Grove”, “Silvia Barcala”, “La tía Tula tiene tela” y “Zapy Kids”.

La iniciativa, que está diseñada con el objetivo de animar las ventas en el comercio local, además de fomentar la creatividad y la ilusión de los comerciantes en estas fechas, ya tiene abiertas las votaciones para escoger el ganador. La elección será a través de las redes sociales, así, las personas interesadas en emitir su voto deberán darle a “Me gusta” en la fotografía del escaparate que quieran. De esta manera, desde Emgrobes señalan que resultará ganador del certamen el comercio cuya imagen cuente con más votos durante el plazo establecido para la votación que termina el próximo siete de enero.

El premio para el comercio que tenga el mejor escaparate será un diploma acreditativo de la participación en esta iniciativa y un regalo que podrán lucir en el propio establecimiento.

La asociación de comerciantes de la localidad advierte que no está permitido el uso de prácticas fraudulentas a la hora de votar a través de las redes sociales y que, además, se reservan el derecho a descalificar a cualquier participante que incumpla las normas del concurso.

Esta iniciativa es solo una entre las organizadas por Emgrobes para impulsar el comercio local durante la Navidad. Otra de las más reconocidas es el sorteo de vales de compra entre aquellos que adquieran productos en sus locales.

