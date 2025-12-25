Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

La asociación “O Jato Meco” consigue la cesión de un local para continuar su labor

C. Hierro
25/12/2025 21:09
Algunos de los felinos cuidados por la asociación
Algunos de los felinos cuidados por la asociación
Las peticiones de la asociación “O Jato Meco” han sido escuchadas por el Concello de O Grove y, en los últimos días, la administración pública le ha cedido un espacio en el municipio para poder continuar con su labora de protección y cuidado de los gatos que viven en las calles del municipio.

Tal y como señalan desde la asociación este local será utilizado por las personas voluntarias para, entre otras cosas, resguardar a un gato tras haber sido castrado, cuidar a los cachorros que aparecen en la calle mientras se gestiona su adopción o vigilar y atender a los felinos durante los días necesarios si padecen alguna enfermedad.

“Lo que haremos en este espacio será lo mismo que llevamos haciendo ya mucho tiempo en nuestras casas, exactamente lo mismo, pero ahora nos resulta imposible continuar porque cada uno de nosotros tenemos nuestra vida y nuestras cosas”, relata una de las personas que forma parte de “O Jato Meco”.

Desde la asociación señalan que este es un buen “comienzo” aunque siempre aspiran a “algo mejor”. De esta forma indican que en el local todavía les queda mucho que “adecentar y trabajar” para que pueda cumplir con sus necesidades pero que están contentos por el avance y la cesión por parte del Concello.

