Los “Recordos da fábrica de xabón” son los protagonistas de una charla organizada por el BNG

Imagen promocional de la actividad Cedida

La charla “Recordos da fábrica de xabón" de A Toxa, organizada por el BNG de O Grove con el objetivo de poner en valor el Gran Hotel y el conjunto de esta isla para promover su declaración como Ben de Interese Cultural (BIC), se celebrará este viernes en la Casa A Celestina a partir de las ocho y media de la tarde.

El evento, que contará con un grupo extrabajadoras y de la exconcejala Victoria Canoura, está concebido como una mesa redonda en la que se contarán todo tipo de recuerdos y anécdotas de la fábrica, así como se dará una visión de la historia de este punto emblemático de la isla de A Toxa.

Otros eventos

Además de la charla de este viernes, los nacionalistas tienen otras iniciativas en marcha. Así, mantienen abierta la exposición “Un BIC para un Gran Hotel” hasta el próximo diez de enero en la Casa A Celestina. Esta muestra está compuesta tanto por fotografías antiguas como recientes, por cuadros y otros detalles históricos como llaves de las antiguas habitaciones, un libro de registro de la entrada y salida de huéspedes o albornoces de hace varias décadas que permiten recorrer la evolución de este espacio y redescubrir su valor.

La programación continúa con más charlas. La siguiente será el día 3 de enero, fecha en la que se abordará la relación que une al balneario con O Grove. La otras dos son el jueves 8 de enero y el sábado diez, citas que versarás sobre “Arquitectura, cine e toponimia da Toxa” y “O balneario e o BIC como motor económico”.

Desde el grupo municipal del BNG señalan que la defensa de conseguir la categoría de BIC para el Gran Hotel es una “prioridade” es por ello que, además de organizar todo este tipo de eventos, “pretende facer forza ante as distintas administracións”. Esto, indican, lo harán con el apoyo de la vecindad meca para aumentar la protección de esta construcción.