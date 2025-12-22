Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

LamVrespas cierra la temporada con una Papanoelada en la Praza do Corgo

La concentración solidaria es el 24 de diciembre a partir de las once de la mañana

C. Hierro
22/12/2025 14:07
Participantes en otro evento organizado por la asociación
Participantes en otro evento organizado por la asociación
Facebook
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El club motero LamVrespas de O Grove cierra la temporada con la organización de una nueva edición de la Papanoelada. La concentración, debido al éxito de la edición pasada, será el 24 de diciembre en la Praza do Corgo a partir de las once de la mañana.

La asociación invita a los moteros y moteras a unirse a esta cita vestidos con trajes, gorros, adornos y luces. Contarán con una carpa instalada en la plaza en la que además de estar ambientada con música, repartirán chocolate casero y bizcocho casero a todos los asistentes.

Al mediodía, el club tiene prevista una pequeña ruta en moto que recorrerá O Grove para "espallar un pouco de espírito de Nadal polas nosas rúas".

Además, en esta ocasión, la cita tiene carácter solidario, ya que colaborarán con la agrupación local de la Asociación Española Contra el Cáncer. De esta manera contarán con un espacio en el que todas las personas que lo deseen podrán hacer su aportación a este colectivo.

Cerrar la temporada

Con este evento, el LamVrespas, cierran una temporada en la que realizaron todo tipo de actividades destacando, entre ellas el III Mercadiño Primaveral o la X Xuntanza Festa do Marisco que reunió a casi 300 participantes. Además, mantuvieron la actividad social del club y asistieron a citas celebradas en diferentes puntos de la geografía gallega y asturianas, incluso con presencia en los Vespa World Days, el evento mundial de referencia que tuvo lugar en Gijón en el mes de mayo.

Por todo ello valoran el 2025 como positivo y señalan que ya tienen la mirada puesta en el próximo año. "Comezaremos coa campaña de renovación e incorporación de socios e socias nos primeiros compases do ano", señalan.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

El ideal gallego

El concurso de decoración de escaparates de Caldas repartirá 350 euros en vales de compra
Fátima Pérez
El ideal gallego

Las naves de O Ramal seguirán cerradas: El Juzgado rechaza las medidas cautelares pedidas por los Parquistas de Carril
Olalla Bouza
Paquetes con la picadura incautada

La Guardia Civil de Vilagarcía se incauta de 25 kilos de picadura de tabaco ilegal en empresas de transporte de O Salnés
Olalla Bouza
Paso de peatones en Ponte Valga

El BNG de Valga recogerá firmas para solicitar un plan de seguridad en la N-550 ante las medidas "insuficientes" del gobierno
Fátima Pérez