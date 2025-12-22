LamVrespas cierra la temporada con una Papanoelada en la Praza do Corgo

Participantes en otro evento organizado por la asociación Facebook

El club motero LamVrespas de O Grove cierra la temporada con la organización de una nueva edición de la Papanoelada. La concentración, debido al éxito de la edición pasada, será el 24 de diciembre en la Praza do Corgo a partir de las once de la mañana.

La asociación invita a los moteros y moteras a unirse a esta cita vestidos con trajes, gorros, adornos y luces. Contarán con una carpa instalada en la plaza en la que además de estar ambientada con música, repartirán chocolate casero y bizcocho casero a todos los asistentes.

Al mediodía, el club tiene prevista una pequeña ruta en moto que recorrerá O Grove para "espallar un pouco de espírito de Nadal polas nosas rúas".

Además, en esta ocasión, la cita tiene carácter solidario, ya que colaborarán con la agrupación local de la Asociación Española Contra el Cáncer. De esta manera contarán con un espacio en el que todas las personas que lo deseen podrán hacer su aportación a este colectivo.

Cerrar la temporada

Con este evento, el LamVrespas, cierran una temporada en la que realizaron todo tipo de actividades destacando, entre ellas el III Mercadiño Primaveral o la X Xuntanza Festa do Marisco que reunió a casi 300 participantes. Además, mantuvieron la actividad social del club y asistieron a citas celebradas en diferentes puntos de la geografía gallega y asturianas, incluso con presencia en los Vespa World Days, el evento mundial de referencia que tuvo lugar en Gijón en el mes de mayo.

Por todo ello valoran el 2025 como positivo y señalan que ya tienen la mirada puesta en el próximo año. "Comezaremos coa campaña de renovación e incorporación de socios e socias nos primeiros compases do ano", señalan.