O Grove equipa sus parques con elementos biosaludables por valor de 12.000 euros

Parte del equipamiento instalado en los parques de O Grove Cedida

El Concello de O Grove instala, en los parques de Terra de Porto, As Besadas y San Vicente, diferentes elementos biosaludables por valor de 12.000 euros. El objetivo de este equipamiento, señala el alcalde meco, José Cacabelos, es crear en estas zonas unos espacios “de convivencia para persoas de diferentes idades”.

De esta manera indica que, tras esta intervención, el parque de Terra de Porto cuenta con una zona para la infancia, una cancha de fútbol y otra de baloncesto y, ahora, con estos elementos para crear el ciclo saludable. Por su parte, en las zonas de As Besadas y San Vicente, lo que hicieron fue completar la zona infantil con estos elementos.

“O que queremos é ofrecer a posiblidade de que estos espazos públicos os poidan desfrutar a veciñanza de todas as idades”, indica Cacabelos. Así, el alcalde de O Grove presenta este equipamiento como un elemento útil para que “pais e avós poidan facer unha vixianza de maneira activa cando acompañan aos rapaces ao parque”.

Desde el gobierno local señalan que aunque en los últimos días los equipos se instalaron en esos tres parques, el objetivo es que, con el paso del tiempo, puedan llegar a otras zonas de la localidad.