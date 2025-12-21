Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove equipa sus parques con elementos biosaludables por valor de 12.000 euros

Las instalaciones se realizaron en Terra de Porto, As Besadas y San Vicente

C. Hierro
21/12/2025 18:01
Parte del equipamiento instalado en los parques de O Grove
Parte del equipamiento instalado en los parques de O Grove
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Concello de O Grove instala, en los parques de Terra de Porto, As Besadas y San Vicente, diferentes elementos biosaludables por valor de 12.000 euros. El objetivo de este equipamiento, señala el alcalde meco, José Cacabelos, es crear en estas zonas unos espacios “de convivencia para persoas de diferentes idades”.

De esta manera indica que, tras esta intervención, el parque de Terra de Porto cuenta con una zona para la infancia, una cancha de fútbol y otra de baloncesto y, ahora, con estos elementos para crear el ciclo saludable. Por su parte, en las zonas de As Besadas y San Vicente, lo que hicieron fue completar la zona infantil con estos elementos.

“O que queremos é ofrecer a posiblidade de que estos espazos públicos os poidan desfrutar a veciñanza de todas as idades”, indica Cacabelos. Así, el alcalde de O Grove presenta este equipamiento como un elemento útil para que “pais e avós poidan facer unha vixianza de maneira activa cando acompañan aos rapaces ao parque”.

Desde el gobierno local señalan que aunque en los últimos días los equipos se instalaron en esos tres parques, el objetivo es que, con el paso del tiempo, puedan llegar a otras zonas de la localidad.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Carmen Pérez, concejala de Promoción Económica e Emprego en Ribeira

Ribeira inicia su III programa de Empleo con vista a lograr un 45% de inserción laboral
Fátima Pérez
Vertido Oubiña

El alcalde responde que el problema de la red de A Balsiña "é unha herdanza" del PP
A. Louro
Imaxe de arquivo de integrantes da ACD Dorna

A ACD Dorna reunirá a persoas de todas as idades o sábado no seu Festival de Nadal en A Illa
Redacción
Una de las excursiones que llegó a Campaña esta semana

Asociaciones, excursionistas, colegios y particulares aterrizan en Valga para visitar su Belén
Fátima Pérez