Portos de Galicia autoriza las obras de mejora en el edificio de la plaza de abastos meca

Imagen aérea del edificio de la plaza de abastos de O Grove Cedida

Portos de Galicia otorgó la autorización al Concello de O Grove para realizar las obras de mejora en el edificio de la plaza de abastos, ubicada en una concesión de dominio público portuario.

En concreto, detallan en la resolución de la Consellería do Mar, la actuación permitida consiste en el acondicionamiento y reforma del interior de los locales 25 y 26, comunicándolos con el 24 y la apertura de un hueco en la fachada bajo los soportales.

Además, la mejora se complementará con la demolición de la caseta exterior existente en la actualidad, el aumento de la altura de la calle y la instalación de un contenedor de frío al lado de la caseta que se encuentra actualmente instalada.

Portos enmarca esta autorización que facilita una mejora de municipal dentro de la colaboración institucional entre las administraciones con competencias en las localidades.

El ente público, haciendo alusión a sus competencias y respondiendo a la polémica generada por el Concello sobre la recogida de basura en el puerto de O Grove, recalca que Portos de Galicia realiza esta labor “todos os días salvo festivos, cando ao non haber actividade portuaria, esta tarefa corresponde aos servizos municipais”