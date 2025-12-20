Denuncian la presencia de clavos y puntas en la carretera de Cacheirás

El kit de reparación y algunos de los clavos encontrados en la carretera Cedida

Los residentes del lugar de Cacheirás, en San Vicente de O Grove, denuncian la reaparición, una vez más, de los clavos y puntas en la carretera. Este suceso, lamentan las personas afectadas, se lleva repitiendo en el mismo punto desde “al menos hace cinco años”.

La aparición de estos objetos punzantes en el asfalto provoca pinchazos en los neumáticos de los vehículos e incluso en los de las bicicletas y patinetes que circulan por esta zona. “En mi caso, tenemos dos coches en casa y en uno nos ha sucedido ya dos veces y, en el otro, la última vez que lo llevé al taller tenía las cuatro ruedas pinchadas”, detalla una de las vecinas que sufre estos episodios. Y añade: “Además mi hijo pinchó la bicicleta y el hijo de la vecina le pasó lo mismo cuando usaba el patinete”.

Debido a que este incidente se repite con mucha frecuencia en esta carretera, cuenta la misma mujer, son muchas las personas que ya han comprado para sus viviendas un kit de reparación para disminuir las veces que visitan el taller para reparar las ruedas. “No damos a basto con las citas con los mecánicos”, se queja. Y es que, narra, los clavos y las puntas aparecen en el suelo “sin ser en momentos fijos, cuando a él le apetece”.

Denuncia

Esta insostenible situación llevó a la residente de San Vicente de O Grove a interponer una denuncia ante la Guardia Civil. “No sé si el resto de los vecinos la han puesto o no, pero nosotros pusimos una denuncia individual”, cuenta la mujer. Sin embargo, precisa, tal y como le indicaron los agentes en el momento de la acusación, “va a ser muy complicado cogerlo, ya que tienen que verlo tirar los clavos en la carretera”.

De la misma manera indica que los vecinos de la zona sospechan que puede ser una persona que también viven ahí la culpable de esta situación. “Aunque sospechemos tenemos que dejar en manos de la Guardia Civil”, señala.

Tanto esta vecina como el resto de las personas que residen en las calles cercanas a esta zona en la que aparecen los elementos punzantes señalan que esta situación lleva siendo un “peligro desde hace cinco años”. Esto es así, porque “puede caer cualquier persona mayor, niño o cualquiera de nosotros y clavarse un clavo o punta y, después a ver a quién pedimos responsabilidades”, reflexiona la afectada por los incidentes.