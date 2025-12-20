Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Cacabelos desmiente al PP: “No informe non hai reparos para a compra do novo terreno”

El alcalde señala que la adquisición fue sometida al Pleno y es una “boa” noticia para el Concello meco

C. Hierro
20/12/2025 19:28
Imagen de archivo del alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno
Imagen de archivo del alcalde de O Grove, José Cacabelos, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se muestra sorprendido por las críticas del PP a la compra del solar ubicado en la céntrica Avenida Teniente Domínguez para destinarlo a la construcción de vivienda pública.

Cacabelos niega que en el informe de Intervención haya “algún tipo de reparo á compra, está totalmente conforme, só hao algunha observación”. Y añade: “Foi unha compra sometida al Pleno e foi aprobada por Esquerda Unida e por BNG, e a abstención do PP, non votaron nin en contra”, indica el edil.

A pesar de las críticas, señala Cacabelos, “o bo e o que temos que facer é mirar que con este goberno ampliamos o patrimonio municipal”. Y añade que: “creo que somos o goberno que que máis patrimonio incorporou na historia da democracia al Concello de O Grove”. Y para justificar esta declaración señala alguno de los logros obtenidos durante su mandato como alcalde: la compra de los terrenos en Entrehortas, la construcción de nuevos edificios como el Auditorio, la adquisición del edificio de As Monxas, la compra de la parcela en Alexandre Bóveda o la construcción del local social en el lugar de Reboredo.

El alcalde meco señala que su gobierno, por tanto, “seguirá traballando” para, entre otras cosas, “sacar adiante no 2026 o proxecto de construción de vivendas protexidas ou públicas”. Esto es así, continúa, porque quiere facilitar el acceso a la primera vivienda a la vecindad de O Grove en un momento en el que “os prezos de mercado e a situación no municipio, en Galicia e en España”, lo hacen muy complicado.

O Grove compra terrenos para la construcción de vivienda pública

Más información

El PP denuncia que la compra del solar para vivienda pública es “xuridicamente insegura”

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo

El PP de Cuntis critica el desfase presupuestario de las cuentas del pasado año
Sandra Rey
El ideal gallego

El PSOE de Rianxo insiste en acondicionar la Praza da Fonte y la barandilla del Campo de Arriba
Sandra Rey
Imagen del encuentro en la parroquia de Aguiño

El BNG de Ribeira destaca en Aguiño los más de dos millones invertidos en la parroquia
Sandra Rey
La artista, Pilar Ageitos, durante la inauguración

El Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira inaugura la exposición ‘Besties’ de la artista Pilar Ageitos
Sandra Rey