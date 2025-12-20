Cacabelos desmiente al PP: “No informe non hai reparos para a compra do novo terreno”
El alcalde señala que la adquisición fue sometida al Pleno y es una “boa” noticia para el Concello meco
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, se muestra sorprendido por las críticas del PP a la compra del solar ubicado en la céntrica Avenida Teniente Domínguez para destinarlo a la construcción de vivienda pública.
Cacabelos niega que en el informe de Intervención haya “algún tipo de reparo á compra, está totalmente conforme, só hao algunha observación”. Y añade: “Foi unha compra sometida al Pleno e foi aprobada por Esquerda Unida e por BNG, e a abstención do PP, non votaron nin en contra”, indica el edil.
A pesar de las críticas, señala Cacabelos, “o bo e o que temos que facer é mirar que con este goberno ampliamos o patrimonio municipal”. Y añade que: “creo que somos o goberno que que máis patrimonio incorporou na historia da democracia al Concello de O Grove”. Y para justificar esta declaración señala alguno de los logros obtenidos durante su mandato como alcalde: la compra de los terrenos en Entrehortas, la construcción de nuevos edificios como el Auditorio, la adquisición del edificio de As Monxas, la compra de la parcela en Alexandre Bóveda o la construcción del local social en el lugar de Reboredo.
El alcalde meco señala que su gobierno, por tanto, “seguirá traballando” para, entre otras cosas, “sacar adiante no 2026 o proxecto de construción de vivendas protexidas ou públicas”. Esto es así, continúa, porque quiere facilitar el acceso a la primera vivienda a la vecindad de O Grove en un momento en el que “os prezos de mercado e a situación no municipio, en Galicia e en España”, lo hacen muy complicado.