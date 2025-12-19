Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

María de los Ángeles Verea gana el ‘Premio de investigación y cultura marítima Luís Rei’

El galardón está dotado con 1.500 euros

C. Hierro
19/12/2025 19:19
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Imagen de archivo del Concello de O Grove
María de los Ángeles Verea Castelo, profesora de historia e investigadora de Boimorto, resultó ganadora de la segunda edición del ‘Premio de investigación e cultura marítima Luís Rei’.

El jurado, compuesto por Francisco Fernández, Lino Prieto, Bruno Padín, Iria Fernández y Helena Domínguez (ganadora de la anterior edición), acordó por unanimidad declarar como ganador el texto presentado bajo el título: ‘De salinas a barreiras. Desenvolvemento e consolidación da industria de cerámica en Sanxenxo’.

Las personas expertas destacaron sobre este trabajo su estudio sobre “a orixe, o desenvolvemento e a consolidación da industria cerámica de construción de terra cocida’ en el municipio sanxenxino.

El objetivo de la investigación señalan, es poner en valor el legado material (restos de fábricas, maquinaria, embarcaciones...), inmaterial (microtoponimia, fuentes orales...), natural (barreras convertidas en lagunas protegidas) y documental (protocolos notariales, expedientes de empresas, fotografías...) y reivindicar su protección.

El premio, dotado con 1.500 euros, tiene como objetivo honrar la figura y la memoria de Xosé Luís Rei, además de fomentar la investigación y la recuperación de la cultura marítima.

