O Grove

Emgrobes agota todos los bonos de Navidad que estarán activos hasta el próximo 31 de diciembre

En total se vendieron 2.000 paquetes de treinta euros cada uno de ellos

C. Hierro
19/12/2025 19:26
Imagen de archivo de una de las calles comerciales de O Grove
Gonzalo Salgado
La campaña ‘MercaNoGrove’, promovida por la asociación de empresarios Emgrobes y el Concello de O Grove, agota todos los bonos puestos a la venta esta Navidad. En total, señalan, la iniciativa ha permitido inyectar al comercio local “máis de 50.000 euros” a través de 2.000 paquetes de tickets de treinta euros cada uno.

Las personas que adquirieron los bonos, recuerda la organización, tienen como fecha límite el 31 de diciembre para canjearlos, ya que, una vez que pase este día, los bonos ya no podrán ser utilizados.

En total en la campaña hay más de cuarenta establecimientos adheridos. De esta manera los tickets se pueden utilizar para comprar todo tipo de artículos. Desde zapatos a prendas de ropa, pasando por equipación deportiva, materiales de construcción o de decoración, libros, material escolar o, incluso, ramos de flores y plantas.

El objetivo de esta campaña comercial, que ya lleva varias ediciones cosechando gran éxito entre el público, es apoyar el comercio local e incentivar las compras durante la época de la Navidad. La iniciativa consiste, por tanto, en que la clientela compra unos bonos por valor de treinta euros y que únicamente le cuestan veinte para gastar en los establecimientos adheridos.

Como novedad este año, la organización permitió que tanto los negocios como las personas usuarios pudieran darse de alta en la campaña a través de una plataforma online, lo que simplificó mucho los trámites.

