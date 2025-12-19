El PP denuncia que la compra del solar para vivienda pública es “xuridicamente insegura”

Imagen de archivo de una sesión plenaria de O Grove Gonzalo Salgado

El Partido Popular de O Grove denuncia que la compra del solar para vivienda pública por parte del gobierno municipal se trata de una “irresponsabilidade institucional” y una “temeridade política” por no estar avalada la modificación del presupuesto y estar considerada, por parte de Invervención, contraria a la Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

Esto es así, indican los populares, que el alcalde, José Cacabelos, “silencia deliberadamente” que la interventora municipal informó “desfavorablemente” de la operación, advirtiendo de una “vulneración legal” que puede tener consecuencias futuras para el Concello.

Esta circunstancia, señalan, convierte la compra de estos terrenos en una actuación “xurídicamente insegura” que puede derivar en “problemas de legalidade, responsabilidade patrimonial ou incluso reparos posteriores por parte doutros órganos de control”.

Desde el PP comentan que es “profundamente enganoso” que el alcalde utilice la vivienda pública como herramienta de propaganda mientras “ignora conscientemente” los avisos de Intervención. Así, señalan que Cacabelos “oculta” que no existe planificación previa para el proyecto, no se presentó una memoria económico-financiera, no se garantiza la legalidad de la modificación del presupuesto para la compra de estos terrenos y tampoco se explica quién asumirá el gasto final de la promoción. De esta manera, los populares señalan que “todo apunta” a que será la Xunta quién ejecute y financie estas viviendas, quedando, únicamente, la función del Concello a ceder el solar.

“Non todo vale por un titular. A legalidade non é opcional e a vivenda pública non pode convertese nun instrumento de campaña”, finaliza el PP.