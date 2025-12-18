Veinte historias contadas en primera persona para luchar contra los mensajes de odio

Participantes del documental Cedida

“Vete a tu país”. Este fue el comentario que provocó que la profesora Marisa Moreda se adentrase en el documental ‘Adeus vista dos meus ollos’. El proyecto, cuenta su directora, narra las vivencias de jóvenes migrantes que llegaron a la zona de Arousa por diferentes razones y el objetivo con el que nace es el de luchar contra “os discursos de odio que existen e ofrecer as persoas a posibilidade de escoitar de primeira man a situación da xente que teñen ao seu carón”.

Lo que comenzó siendo una actividad escolar, señala, Moreda, es hoy, un año más tarde, un trabajo audiovisual en los que veinte jóvenes de entre doce y diecisiete años, se abren y cuentan “todo aquilo que nunca se atreverían a contar”. Es así gracias a la forma de crear el proyecto, ya que la profesora señala que quedó una tarde con todos ellos “para comer unhas pizzas e gravar o que saise”. Esa quedada se tradujo en tres horas de grabación y, finalmente, en 45 minutos de documental.

La cinta, que se podrá ver el viernes en la biblioteca de O Grove a partir de las siete y media de la tarde, está dividida en varias partes. En la primera de ellas los participantes narran la última imagen que tienen de su país, momento en el que citan, entre otras cosas, el mar Caribe o sus mascotas. La segunda tratan el primer recuerdo de su llegada aquí y su primer día de escuela, que todos describen como “horrible”.

En la siguiente parte los jóvenes migrantes cuentan cómo se ven en un futuro y “moitos deles xa non se ven no seu país vivindo o seu día a día pero si pensan en visitalo”. El documental, cita Moreda, acaba con un “ensino de vida”. Esto es así porque los participantes cuentan qué es lo que les gustaría que la gente hiciese cuando llega alguien de fuera.

Un impacto

Este proyecto llega a O Grove tras haber visitado, junto a sus protagonistas, otros muchos puntos de la geografía gallega. “Creo que os discursos en primeira persoa son más efectivos, e a reacción que máis se repite entre o público, incluso entre os seus iguais, é o impacto”, cuenta la creadora del documental.

A partir de hoy, coincidiendo con la fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Migrante y, también, que hace un año que vio la luz el proyecto, el documental se podrá ver en abierto desde la plataforma Youtube. Moreda espera que sean muchas las personas que se animen a visualizarlo a través de internet y ayude a concienciar sobre este tema a todos los espectadores.