El conselleiro de Educación visita las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove

Román Rodríguez acompañado de otros representantes políticos en el lugar de los trabajos Gonzalo Salgado

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, visitó este jueves el avance de las obras de ampliación del colegio Rosalía de Castro, que actualmente se encuentran en la primera fase de construcción de un nuevo comedor que sustituya al actual.

Para ello, se está demoliendo el edificio de antiguas viviendas del profesorado y se está construyendo uno nuevo de dos plantas que acogerá tanto el espacio para comer (93,4 metros cuadrados) como un gimnasio de 244,8 metros cuadrados. Además, el nuevo inmueble contará con varios almacenes, salas de calderas, vestuarios y un despacho, entre otras instalaciones.

La superficie total ampliada será de 991 metros cuadrados y el edificio tendrá 562,8 metros cuadrados de cubierta de panel sándwich de acero galvanizado con relleno intermedio de espuma de poliuterano y 735,3 metros cuadrados de fachadas, con aislamiento térmico por el exterior de poliestireno tipo SATE. También, contará con 52 ventanas y 10 puertas de aluminio y con doble cristal.

La actuación se completará en el exterior con la instalación de rampas de acceso que garanticen la accesibilidad al nueva edificio y de una caldera de pellets, en sustitución de la de gasóleo, para dar servicio a todo el colegio.

En este momento ya están concluidos los trabajos de demolición para comenzar con la construcción del nuevo edificio. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses, por lo que se prevé su conclusión para finales del 2026.

Los trabajos se corresponden a la primera fase de la ampliación total del centro educativo. En conjunto, la inversión realizada por la Xunta es de hasta 2,6 millones de euros, de los cuales 1,7 millones ya se concentran en esta primera etapa de obras.