O Grove

El BNG de O Grove organiza una charla sobre anécdotas del Gran Hotel La Toja

El encuentro será el viernes 19 de diciembre, a las 19:30 horas, en la Casa A Celestina

Sandra Rey
18/12/2025 17:58
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja
Imagen de archivo del Gran Hotel La Toja
GONZALO SALGADO
El BNG de O Grove organiza para este viernes una charla sobre anécdotas del antiguo Gran Hotal La Toja, un encuentro que tendrá lugar en la Casa A Celestina, a las 19:30 horas. El objetivo del acto es promover la declaración del inmueble como Ben de Interese Cultural (BIC), “xa que é un símbolo que liga xeracións, relatos e imaxinarios colectivos”, exponen los nacionalistas.

En la charla participará la única persona viva en O Grove que nació entre las paredes del antiguo Gran Hotel, “o fillo dunha gobernanta que traballou alí e que se xubilou pasados os 80 anos porque se atopada moi a gusto coas súas función”, cuentan. También estarán presentes una antigua telefonista, una recepcionista y una camarera jubiladas que pasaron gran parte de su trayectoria laboral en el emblemático edificio grovense.

Este será el segundo encuentro del ciclo de conferencias organizado por el BNG para reivindicar la importancia cultural y arquitectónica del Gran Hotel. No obstante, el grupo municipal ya tiene programadas otros eventos complementarios: el siguiente será el día 27, sobre los ‘Recordos dunha fábrica de xabón’; el sábado 3 de enero sobre la relación que une La Toja, el balneario y O Grove; el jueves 8 de enero sobre la ‘Arquitectura, cine e toponimia da Toxa’; y el sábado 10 de enero sobre ‘O balneario e o BIC como motor económico’. En todos ellos participarán personas investigadoras, arquitectas, historiadoras, médicas, así como gente trabajadora, junto al alcalde de Mondariz Balneario, que tomará parte en la última charla.

Así, desde el BNG subrayan la prioridad que supone para ellos la defensa del BIC para el Gran Hotel La Toja.

