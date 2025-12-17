Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Óscar Manuel Guzmán gana el Premio de novela corta 'Manuel Lueiro Rey'

El jurado, por unanimidad, le entregó el galardón por la obra 'Só os mortos saben a verdade'

C. Hierro
17/12/2025 11:54
La casa de la cultura, actualmente en obras, también recibe el nombre del escritor
La casa de la cultura, actualmente en obras, también recibe el nombre del escritor
Gonzalo Salgado
La novela 'Só os mortos saben a verdade', del escritor Óscar Manuel Guzmán Álvarez, resultó ser la ganadora de la XXXII edición del Premio de novela corta 'Manuel Lueiro Rey'. El galardón, está dotado con 3.000 euros y con la publicación de la obra por Edicións Xerais de Galicia.

Tras dos horas de deliberación, el jurado de este año, compuesto por Armando Requeixo, Ánxela Gracián, Carmen Ferreira, Miguel García (en representación de la Editorial Xerais) y José Carou (ganador del año anterior), acordó, por unanimidad, declarar como ganadora esta novela presentada bajo el pseudónimo "Xan Dasrubias".

Las personas especialistas destacaron que 'Só os mortos saben a verdade' se trata de una novela de suspense con una trama que presenta "tensión narrativa, ritmo áxil e uso dun fino humor e ironía". Además, señalan que presenta una "boa e traballada" caracterización de los personajes que resultan ser "moi enxeñosos, cuns diálogos fluídos e realistas, no que nada é o que parece".

Además, el jurado comenta que la novela consigue mantener la intriga durante todo el relato, de tal forma que el lector no es capaz de esperar el final "tan inesperado como impactante, sorprendente e insospeitado, no que queda reflectida unha das paixóns mçais baixas do ser humano: a vinganza".

Honrar al escritor y periodista

El Premio de novela corta 'Manuel Lueiro Rey' es un galardón literario convocado por el Concello de O Grove desde el año 1992. Este certamen, que cuenta con la colaboración del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra, tiene como objetivo honrar la vida y obra del escritor y periodista.

Además, señalan desde el Concello, también busca la promoción de los textos escritos en gallego y la divulgación de sus autores.

