O Grove compra terrenos para la construcción de vivienda pública

Imagen de archivo de la Avenida Teniente Domínguez Cedida

El Concello de O Grove cerró ayer la compra de unos terrenos ubicados en la céntrica Avenida Teniente Domínguez con el objetivo de, en el próximo año, destinarlos a la construcción de vivienda pública.

El alcalde meco, José Cacabelos, señaló que la adquisición de este suelo urbano -que son casi 1.800 metros cuadrados edificables- tuvo un coste de 450.000 euros más IVA, lo que se traduce en más de medio millón de euros. “A pretensión do Concello do Grove é que no 2026 con esta adquisición coa que pechamos o ano, saquemos adiante un expediente de promoción de vivenda pública”, indicó Cacabelos tras la firma de la compra en la notaría de la localidad.

Treinta vivienda

El edil señaló que el objetivo final de esta compra es ofertar a la vecindad del municipio, que cumpla las condiciones para poder acceder a este tipo de vivienda, casas en alquiler o para la compra a unos “prezos asequibles”.

En total, cuenta Cacabelos, se pretende llevar a cabo la construcción de “30 ou 35 vivendas” dependerá del proyecto vinculado a este expediente y a la promoción que se lleve a cabo en este terreno.

El gobierno local indica que esta compra llega para “paliar ou favorecer e, en parte, propoñer unha solución de vivenda no concello de O Grove”. Así, el alcalde señala que debido “aos tempos que corren” y a la situación que se vive en el municipio originada por el encarecimiento de los alquileres para vivir todo el año debido “a competencia das vivendas de uso turístico” muchas personas, sobre todo la juventud, cuenta, tienen dificultades para encontrar un hogar en el que poder vivir durante todos los meses del año a un precio accesible.

Cacabelos, por tanto, señala que con la adquisición de estos terrenos y, posteriormente, con la construcción de estas casas, el gobierno de O Grove “cumple con un dos obxectivos que tiñamos marcados neste mandato”.

Otros municipios

Con la compra de estos terrenos, O Grove se une a otros municipios de O Salnés, como pueden ser Meaño, A Illa o Vilagarcía, que ya cuentan con parcelas que se destinarán, en el próximo año, a la construcción de vivienda pública.