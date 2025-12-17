La llegada de los flamencos a O Grove esconde una triste realidad asociada a la sequía

Los flamencos en la ensenada de O Bao en O Grove Gonzalo Salgado

La ensenada de O Bao, en O Grove, es un espacio de alto valor ecológico, ya que es el hogar de numerosas aves acuáticas. Su atractivo, en los últimos meses, ha aumentado exponencialmente con la llegada de cinco flamencos.

Si ya antes era habitual que residentes y turistas paseasen por esta zona, ahora, las personas que se acercan a este espacio se han multiplicado. “Este invierno llegaron cinco ejemplares, hay dos aves adultas de más de un año, dos de un año, que se llaman inmaduros y uno joven, que debió de nacer la primavera pasada”, explica Gustavo Ferreiro, representante de SEO/BirdLife.

Estos ejemplares, señala Ferreiro, no están marcados, por lo que su procedencia no se sabe. “Estos animales tienen sus zonas de cría en varios puntos de Portugal, sur de Francia, en zonas mediterráneas... por lo que pueden venir de cualquiera de estos lugares”, cuenta Marta Lois, directora del Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Que lleguen hasta O Grove, señalan ambas personas expertas es probable que se deba a que, en su camino por buscar una zona para pasar el invierno, no encontraron un humedal con la suficiente cantidad de agua. “Para nós é moi bonito ver estas aves en O Grove porque son especies raras, pero aínda que precisamos máis estudos, é probable que signifique que pola sequía non atoparan humedais que lles provisionasen de alimentos”, señala Leis. Y amplía Ferreiro: “Lo más probable es que los flamencos estén aquí por los cambios en el clima y las sequías en las zonas en las que crían”. Así, cuenta que actualmente en Galicia los inviernos “son moderados” por lo que es un clima perfecto para los flamencos y los humedales que presenta O Grove “disponen del agua suficiente y, por lo tanto, del alimento que necesitan, pequeños invertebrados, cangrejos, lombrices...”.

Desde 2021

Los flamencos son aves poco representadas en la zona de O Salnés, es una especie rara y escasa. “Los primeros avistamientos de estas aves fueron en el 2021, ese año vinieron solo un par de ejemplares, al año siguiente más y ahora tenemos cinco”, cuenta Ferreiro.

Tanto el representante de SEO/BirdLife como Marta Lois, del colectivo ecologista, señalan que, lo probable, es que la tendencia continúe y, por lo tanto, con el paso de los años sean más los flamencos que vengan a pasar los inviernos a O Grove. “Vienen una vez, prueban y si están bien para el año vuelven y se traen a más ejemplares”, explica Ferreiro..