O Grove

Emgrobes premia a los mejores escaparates de Nadal

La votación se hará a través de Instagram

C. Hierro
17/12/2025 20:48
Imagen de la presentación de Navidad de Emgrobes
Imagen de la presentación de Navidad de Emgrobes
Cedida
La asociación de empresarios Emgrobes lanza una nueva edición del Concurso de Escaparates de Nadal. El objetivo de esta iniciativa, señalan, es ayudar a dinamizar el comercio local y premiar la creatividad de los establecimientos que forman parte del Centro Comercial Aberto de Tendas (CCA) durante la campaña navideña.

En el concurso podrán participar todos los comercios que se adhieran previamente. Cada establecimiento concursará con una única fotografía de su escaparate que será realizada por la propia organización para garantizar la igualdad de condiciones de todos los participantes.

Las imágenes se publicaran en el perfil de Instagram de Emgrobes y el sistema de votación será popular. De esta manera, las personas podrán apoyar a su escaparate favorito a través de votos en esa red social. El periodo para elegir al ganador será desde el 22 de diciembre hasta el siete de enero.

Desde Emgrobes señalan que resultará ganador el comercio cuyo escaparate cuente con más “me gusta” en Instagram durante el plazo establecido para la votación.

El premio para el mejor escaparate será un diploma acreditativo de la participación en la iniciativa y un regalo para poder lucir en el establecimiento.

La asociación de comerciantes de O Grove advierte que no está permitido el uso de prácticas fraudulentas a la hora de votar a través de la red social y que, además, se reservan el derecho a descalificar a cualquier participante que incumpla las normas del concurso.

Desde Emgrobes señalan que este certamen está organizado por la asociación, por lo tanto no está patrocinado por ninguna plataforma social. Así, invitan, por un lado a los establecimientos a participar en esta iniciativa para promover el comercio local y, por el otro, a la vecindad del municipio a apoyar a los comercios y, con sus votos, valorar el trabajo de decoración de los distintos escaparates.

