La Praza de Arriba acogerá este año la ‘Aldea do Apalpador’ desde el viernes hasta el domingo

Cartel de la visita de el Apalpador

La ‘aldea do Apalpador’ organizada por la asociación cultural Enxebre en colaboración con el Concello de O Grove se traslada, este año, a la Praza de Arriba. En esta nueva ubicación este personaje típico de la tradición navideña gallega recibirá a los niños y niñas de O Grove los días 19, 20 y 21 de diciembre en horario de cinco a ocho de la tarde.

Acompañando a el Apalpador, la asociación ha preparado diferentes actividades para la infancia. Así, está previsto que haya diferentes juegos y se reparta entre los presentes chocolate caliente y dulces. Además, señalan, habrá un pequeño mercadillo navideño en el que comprar diferentes regalos.

Este domingo, además, también está organizado el ‘Festival de Nadal’ de la asociación cultural Cantodorxo. El evento, que comenzará a partir de las siete de la tarde en el auditorio municipal, al alumnado de la escuela de baile.

La siguiente cita navideña en O Grove será el martes con el concierto de la escuela de música ‘José Silva Torres’.