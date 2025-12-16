Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Praza de Arriba acogerá este año la ‘Aldea do Apalpador’ desde el viernes hasta el domingo

El horario es de cinco a ocho de la tarde

C. Hierro
16/12/2025 20:01
Cartel de la visita de el Apalpador
Cartel de la visita de el Apalpador
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La ‘aldea do Apalpador’ organizada por la asociación cultural Enxebre en colaboración con el Concello de O Grove se traslada, este año, a la Praza de Arriba. En esta nueva ubicación este personaje típico de la tradición navideña gallega recibirá a los niños y niñas de O Grove los días 19, 20 y 21 de diciembre en horario de cinco a ocho de la tarde.

Acompañando a el Apalpador, la asociación ha preparado diferentes actividades para la infancia. Así, está previsto que haya diferentes juegos y se reparta entre los presentes chocolate caliente y dulces. Además, señalan, habrá un pequeño mercadillo navideño en el que comprar diferentes regalos.

Este domingo, además, también está organizado el ‘Festival de Nadal’ de la asociación cultural Cantodorxo. El evento, que comenzará a partir de las siete de la tarde en el auditorio municipal, al alumnado de la escuela de baile.

La siguiente cita navideña en O Grove será el martes con el concierto de la escuela de música ‘José Silva Torres’.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Juzgados Cambados

Un banco deberá devolver 1.500 euros a un cliente por una cláusula de gastos hipotecarios declarada nula
A. Louro
Arabela Deza, la nueva concejala de Sanxenxo

Arabela Deza se convierte en la nueva concejala: “Tengo vocación de servicio público”
C. Hierro
Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove

El PP critica la posición del alcalde sobre el gasto navideño: “É clave para o comercio local”
C. Hierro
Cartel del evento

Elvira Sánchez presenta su libro ‘Las cosas que no me contaste’ el viernes en la sala As Cunchas
C. Hierro