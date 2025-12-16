Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Elvira Sánchez presenta su libro ‘Las cosas que no me contaste’ el viernes en la sala As Cunchas

El evento es el viernes a las siete de la tarde

C. Hierro
16/12/2025 19:58
Cartel del evento
Cartel del evento
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La vilanovesa Elvira Sánchez presenta este viernes su libro ‘Las cosas que no me contaste’ en la sala As Cunchas del Concello. El evento, que comenzará a partir de las siete de la tarde contará con la presencia de la autora y también con el técnico municipal Francisco Meis.

El libro se trata de una biografía de D. Manuel Sánchez Fernández, contramaestre en el puerto de O Grove y, también, abuelo de la escritora. A lo largo de las páginas, Sánchez, presenta la figura de su familiar, un héroe en la guerra en la que la los españoles perdieron sus posesiones en el Caribe. En ese conflicto, Manuel Sánchez, consiguió recoger y arrojar una de las bombas que cayeron en su barco para salvar, tanto a la embarcación como a sus compañeros. Este hecho hizo que le concedieran la Cruz Laureada de San Fernando, la condecoración militar más alta de España.

El marinero pasó sus últimos días en O Grove, localidad en la que falleció en el año 1922 tras haber trabajado en otros puntos como Cadaqués, Vilagarcía o Vilanova.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Juzgados Cambados

Un banco deberá devolver 1.500 euros a un cliente por una cláusula de gastos hipotecarios declarada nula
A. Louro
Arabela Deza, la nueva concejala de Sanxenxo

Arabela Deza se convierte en la nueva concejala: “Tengo vocación de servicio público”
C. Hierro
Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove

El PP critica la posición del alcalde sobre el gasto navideño: “É clave para o comercio local”
C. Hierro
Cartel de la visita de el Apalpador

La Praza de Arriba acogerá este año la ‘Aldea do Apalpador’ desde el viernes hasta el domingo
C. Hierro