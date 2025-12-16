Elvira Sánchez presenta su libro ‘Las cosas que no me contaste’ el viernes en la sala As Cunchas

Cartel del evento

La vilanovesa Elvira Sánchez presenta este viernes su libro ‘Las cosas que no me contaste’ en la sala As Cunchas del Concello. El evento, que comenzará a partir de las siete de la tarde contará con la presencia de la autora y también con el técnico municipal Francisco Meis.

El libro se trata de una biografía de D. Manuel Sánchez Fernández, contramaestre en el puerto de O Grove y, también, abuelo de la escritora. A lo largo de las páginas, Sánchez, presenta la figura de su familiar, un héroe en la guerra en la que la los españoles perdieron sus posesiones en el Caribe. En ese conflicto, Manuel Sánchez, consiguió recoger y arrojar una de las bombas que cayeron en su barco para salvar, tanto a la embarcación como a sus compañeros. Este hecho hizo que le concedieran la Cruz Laureada de San Fernando, la condecoración militar más alta de España.

El marinero pasó sus últimos días en O Grove, localidad en la que falleció en el año 1922 tras haber trabajado en otros puntos como Cadaqués, Vilagarcía o Vilanova.