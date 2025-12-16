El PP critica la posición del alcalde sobre el gasto navideño: “É clave para o comercio local”

Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

El grupo municipal del Partido Popular reprocha, una vez más, la posición del alcalde, José Cacabelos, sobre el gasto en los eventos navideños. “Non entende que é clave para o comercio local”, critican los populares. El presupuesto “mínimo”, indican, hace que pierdan tanto los establecimientos del municipio como “a hostalería e a ciudadanía”

Así, desde el PP reprueban las declaraciones de Cacabelos en las que indicaba que, para O Grove, la Festa do Marisco se equiparaba a las luces de Navidad de otras localidades, como puede ser Vigo, en términos económicos. “Esto é recoñecer a falta total de estratexia municipal, é pensar en pequeno”, señalan los populares.

Desde este grupo de la oposición señalan que la localidad con estas políticas “deixa marchar unha oportunidade clave de desestacionalización do turismo”. Lo que se traduce, indican, en “deixadez, desinterese e falta de dedicación ás necesidades reais da cidade”, cuentan. Y concluyen con: "o que brilla no Grove non son as luces, é a alta de xestión".