O Grove

El PP critica la posición del alcalde sobre el gasto navideño: “É clave para o comercio local”

Cree que el gobierno local "deixa pasar unha oportunidade de desestazionalización do turismo"

C. Hierro
16/12/2025 20:03
Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove
Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del Partido Popular reprocha, una vez más, la posición del alcalde, José Cacabelos, sobre el gasto en los eventos navideños. “Non entende que é clave para o comercio local”, critican los populares. El presupuesto “mínimo”, indican, hace que pierdan tanto los establecimientos del municipio como “a hostalería e a ciudadanía”

Así, desde el PP reprueban las declaraciones de Cacabelos en las que indicaba que, para O Grove, la Festa do Marisco se equiparaba a las luces de Navidad de otras localidades, como puede ser Vigo, en términos económicos. “Esto é recoñecer a falta total de estratexia municipal, é pensar en pequeno”, señalan los populares.

Desde este grupo de la oposición señalan que la localidad con estas políticas “deixa marchar unha oportunidade clave de desestacionalización do turismo”. Lo que se traduce, indican, en “deixadez, desinterese e falta de dedicación ás necesidades reais da cidade”, cuentan. Y concluyen con: "o que brilla no Grove non son as luces, é a alta de xestión".

