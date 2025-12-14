Descubren una casa en O Grove diseñada por el arquitecto Jenaro de la Fuente

Un momento del paseo por "O Grove descoñecido" Cedida

La ruta por “O Grove descoñecido” de la mano del técnico municipal Francisco Meis reunió en la localidad a más de cien personas interesadas por la arquitectura y los secretos que esconde el municipio.

La gran sorpresa revelada en esta iniciativa fue la presencia de una obra firmada por el reconocido arquitecto Jenaro de la Fuente Domínguez, La Casa Torre de Escuredo, conocida por ser uno de los edificios más emblemáticos del municipio meco que, actualmente, señala Meis, se encuentra “lamentablemente” en ruinas por culpa “da deixadez das administracións e de Patrimonio”.

El que fue el padre del Ensanche vigués y de edificios tan conocidos como el Palacio Balneario de Mondariz o el Balneario de Caldas, firmó su edificio en O Grove en el año 1898. “Foi grazas a Jesús Ángel Sánchez, profesor da USC en Historia do Arte, que descubrimos a identidade do arquitecto desta casa, nos sabiamos que se trataba de alguén de Vigo pero non sabiamos de quen”, comenta Meis. Y añade: “Un día chamoume e me mostrou un documento, un libro de liquidación das obras do arquitecto no que, ao lado de moitos edificios de Vigo, aparecía este de O Grove”, señala

Otro de los puntos clave en esta actividad fue la presentación a todos los participantes de una pieza del siglo XVI encontrada recientemente en una casa en demolición de la localidad. El objeto, que señalan las personas expertas, es de “incalculable valor histórico”, permaneció oculto más de cien años en esa vivienda y, en esta ruta, tras las obras de rehabilitación de la construcción, se contó por primera vez su historia al público en general.

La iniciativa, señala Meis, fue “un éxito rotundo” tanto por la afluencia de público, como por la participación de ellos durante el viaje al pasado de O Grove. “Tivemos a contribución, por exempo dos irmáns Parada ou de David Carballa, arquitecto da localidade que nos falou da historia da capela Da Caridade e do diálogo que este edificio ten coas construccións que están ao seu carón”.

El objetivo de celebrar esta iniciativa -que tuvo que ser trasladada de fecha debido al mal tiempo-, cuenta el técnico municipal, es poner en valor el patrimonio arquitectónico que existe en O Grove y mostrárselo, tanto a los vecinos del municipio que lo desconocen como a visitantes de otras muchas localidades.