La Cofradía San Martiño recibe una subvención de la Consellería de 155.880 euros

Imagen de archivo de la cofradía de O Grove Gonzalo Salgado

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove recibe una nueva ayuda por parte de la Consellería do Mar. En esta ocasión, la subvención es de 155.880 euros, cantidad que tiene como objetivo modernizar y mejorar los equipamientos y las infraestructuras de los puertos pesqueros, especialmente de los lugares de desembarque y la lonja.

En concreto, la Cofradía de O Grove empleó esta ayuda en comprar nuevas máquinas para el pesaje automático de los bivalvos, lo que significa, señalan, conseguir un ahorro de tiempo y de costos en los procesos de cribado de este producto. Además, adquirió una transpaleta pesadora fabricada en acero inoxidable.

La meta general de estas partidas de la Consellería do Mar cofinanciadas en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (Fempa) y, en un 30% por la Comunidad Autónoma, es mejorar las condiciones de trabajo de las personas pescadoras y mariscadoras.

De esta manera, esta subvención, que se suma a otras recibidas recientemente por la Cofradía, sirven para fomentar la competitividad de la lonja de O Grove frente a otras, para cumplir las medidas de control y, lo más importante, facilitar las tareas llevadas a cabo tanto en el propio puerto como directamente en la lonja.