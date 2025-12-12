Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Trabajadores del Concello de O Grove denuncian las actuales políticas laborales aplicadas por el gobierno local

Los operarios señalan que su salario no se equipara a los trabajos que desempeñan, "falta de transparencia" y "comportamientos humillantes"

Redacción
12/12/2025 17:30
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Imagen de archivo del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Los trabajadores del Concello de O Grove denuncian públicamente “las políticas laborales que se están aplicando por parte del actual equipo de gobierno”, señalando que “distan mucho de lo que cabría esperar de un proyecto que dice tener en el centro el bienestar y la dignidad de las personas trabajadoras”. 

Así, exponen que una de las cuestiones que más les preocupa es la creación de una categoría profesional denominada “operario universal” que, según explican, “no se ajusta a la legalidad vigente y que en la práctica supone que los empleados laborales puedan ser destinados a cualquier tarear, sin tener en cuenta su formación, experiencia o categoría real”.

En esta línea, los operarios subrayan que con esta categoría se contribuye “al empobrecimeinto y la desprofesionalización de los trabajadores del ayuntamiento, deteriorando tanto sus condiciones económicas como el valor de sus competencias”.

Asimismo, inciden en que, pese a poder ser requeridos para cualquier tipo de labor, el salario que perciben es el mínimo interprofesional, apuntando que “a día de hoy es el equivalente al que recibe cualquier persona sin experiencia en el sector privado”. Además, critican que en su caso se enfrentan a condiciones que, según denuncian muchos compañeros, “son claramente precarias: jornadas irregulares –incluyendo domingos y festivos–, descansos insuficientes, horarios partidos cuando deberías sen contínuos, avisos telefónicos fuera de horario laboral para atender incidencias sin reconocimiento económico y cambios constantes de funciones”, revelan.

Otra cuestión que les genera también mucha preocupación es “la falta de transparencia en los procesos de selección de personal”. Los trabajadores comentan que la percepción general entre ellos es que “ciertos nombramientos responden más a vínculos personales que a procesos imparciales, abiertos y justos, tal como exige la normativa”, una situación que aumenta aún más sus desconfianza en la administración local.

Además, señalan el trato recibido por algunos trabajadores, “quienes afirman haber sido objeto de faltas de respeto o comportamientos humillantes por parte de responsables municipales, lo cual sería absolutamente inaceptable en cualquier administración pública”, establecen.

Por todo ello, solicitan que se corrija esta situación y se garanticen unas condiciones laborales dignas.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Imagen de la reunión

Sanxenxo tiene activos 38 casos de violencia machista, un 1,98% del total de la provincia
Redacción
Los próximos candidatos al cuerpo de seguridad

La plantilla de la Policía Local meca sumará el año que viene cuatro nuevos agentes
Sandra Rey
Cándido Rial, visitó esta mañana la sede de Ángelmar, ubicada en el lugar de Triñáns, en la parroquia boirense de Abanqueiro

La Consellería do Mar pone a la empresa familiar Ángelmar como ejemplo de la fortaleza de la cadena mar-industria en Galicia
Chechu López
El ideal gallego

Piden tres años y medio de cárcel para una detenida en Vilagarcía con 0,72 gramos de cocaína
Olalla Bouza