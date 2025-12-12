Trabajadores del Concello de O Grove denuncian las actuales políticas laborales aplicadas por el gobierno local

Imagen de archivo del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

Los trabajadores del Concello de O Grove denuncian públicamente “las políticas laborales que se están aplicando por parte del actual equipo de gobierno”, señalando que “distan mucho de lo que cabría esperar de un proyecto que dice tener en el centro el bienestar y la dignidad de las personas trabajadoras”.

Así, exponen que una de las cuestiones que más les preocupa es la creación de una categoría profesional denominada “operario universal” que, según explican, “no se ajusta a la legalidad vigente y que en la práctica supone que los empleados laborales puedan ser destinados a cualquier tarear, sin tener en cuenta su formación, experiencia o categoría real”.

En esta línea, los operarios subrayan que con esta categoría se contribuye “al empobrecimeinto y la desprofesionalización de los trabajadores del ayuntamiento, deteriorando tanto sus condiciones económicas como el valor de sus competencias”.

Asimismo, inciden en que, pese a poder ser requeridos para cualquier tipo de labor, el salario que perciben es el mínimo interprofesional, apuntando que “a día de hoy es el equivalente al que recibe cualquier persona sin experiencia en el sector privado”. Además, critican que en su caso se enfrentan a condiciones que, según denuncian muchos compañeros, “son claramente precarias: jornadas irregulares –incluyendo domingos y festivos–, descansos insuficientes, horarios partidos cuando deberías sen contínuos, avisos telefónicos fuera de horario laboral para atender incidencias sin reconocimiento económico y cambios constantes de funciones”, revelan.

Otra cuestión que les genera también mucha preocupación es “la falta de transparencia en los procesos de selección de personal”. Los trabajadores comentan que la percepción general entre ellos es que “ciertos nombramientos responden más a vínculos personales que a procesos imparciales, abiertos y justos, tal como exige la normativa”, una situación que aumenta aún más sus desconfianza en la administración local.

Además, señalan el trato recibido por algunos trabajadores, “quienes afirman haber sido objeto de faltas de respeto o comportamientos humillantes por parte de responsables municipales, lo cual sería absolutamente inaceptable en cualquier administración pública”, establecen.

Por todo ello, solicitan que se corrija esta situación y se garanticen unas condiciones laborales dignas.