O Grove

La plantilla de la Policía Local meca sumará el año que viene cuatro nuevos agentes

La previsión es que en julio y agosto los cuatro nuevos policías hagan sus prácticas en el municipio, para posteriormente incorporarse de manera definitiva en octubre

Sandra Rey
12/12/2025 17:00
Los próximos candidatos al cuerpo de seguridad
Cedida
El cuerpo de la Policía Local de O Grove incorporará próximamente a su plantilla cuatro nuevos agentes. Así lo anuncia el alcalde, José Cacabelos, explicando que estos cuatro candidatos han sido asignados por parte de la Academia Galega de Seguridade y que iniciaran su respectiva formación en el mes de enero. 

Según explica el primer edil, la previsión es que en julio y agosto los cuatro nuevos policías hagan sus prácticas en el municipio, para posteriormente incorporarse de manera definitiva en octubre. 

Así, Cacabelos expone que con esta actuación lo que se busca es mejorar la seguridad en O Grove y poder consolidar una plantilla de 12 agentes en total, “y en los próximos tres años alcanzar los 17, que es el número que tenemos marcado como objetivo”, explica. 

Esta nueva incorporación responde a una solicitud muy demanda por los grovenses y mismo partidos de la oposición, que en múltiples ocasiones han mostrado su preocupación y denunciado la falta de seguridad en el municipio y la ausencia de suficientes policías locales, sobre todo en los meses de la temporada estival, cuando la población local se multiplica considerablemente con la llega de los turistas.

