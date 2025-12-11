El PP desmiente que Portos cuente con una acción prevista para mejorar la zona de Porto Meloxo

Pablo Leiva, portavoz del PP de O Grove Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP señala que Portos de Galicia no tiene, “polo momento” ninguna actuación comprometida en el paseo de Porto Meloxo “nin a curto nin a medio prazo”. De esta manera, los populares desmienten al alcalde, José Cacabelos, que días atrás afirmó que la entidad pública sería la responsable de llevar a cabo unas mejoras en este punto de la localidad.

Desde el PP señala que el gobierno municipal hizo un anuncio “sen base real, sen soporte documental e sen ningunha comunicación oficial” por lo que el alcalde de O Grove funciona “a base de titulares improvisados para tapar a súa xestión”.

Los populares destacan que los vecinos del municipio esperan desde hace años mejoras en Porto Meloxo y Cacabelos solo “acumula promesas baleiras”. Así, indican que la reparación del paseo o la mejora en la seguridad vial en la carretera de acceso a este punto, son “actuacións fundamentais” para el barrio que se anunciaron “repetidamente” por el gobierno municipal y que “nunca foron executadas”.

El PP cree que estas declaraciones fueron, únicamente, “unha cortina de fume”.