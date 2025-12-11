El PP desmiente que Portos cuente con una acción prevista para mejorar la zona de Porto Meloxo
El grupo municipal del PP señala que Portos de Galicia no tiene, “polo momento” ninguna actuación comprometida en el paseo de Porto Meloxo “nin a curto nin a medio prazo”. De esta manera, los populares desmienten al alcalde, José Cacabelos, que días atrás afirmó que la entidad pública sería la responsable de llevar a cabo unas mejoras en este punto de la localidad.
Desde el PP señala que el gobierno municipal hizo un anuncio “sen base real, sen soporte documental e sen ningunha comunicación oficial” por lo que el alcalde de O Grove funciona “a base de titulares improvisados para tapar a súa xestión”.
Los populares destacan que los vecinos del municipio esperan desde hace años mejoras en Porto Meloxo y Cacabelos solo “acumula promesas baleiras”. Así, indican que la reparación del paseo o la mejora en la seguridad vial en la carretera de acceso a este punto, son “actuacións fundamentais” para el barrio que se anunciaron “repetidamente” por el gobierno municipal y que “nunca foron executadas”.
El PP cree que estas declaraciones fueron, únicamente, “unha cortina de fume”.