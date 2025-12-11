Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Manuel Carballeira gana el XIII edición del Concurso de Pintura Ernesto Goday

Su obra, 'En marea baixa', destacó sobre un total de 42 trabajos presentados

C. Hierro
11/12/2025 11:58
La obra del autor Manuel Carballeira Rivas
La obra del autor Manuel Carballeira Rivas
Cedida
El artista Manuel Carballeira Rivas, residente en Valdoviño (A Coruña), resultó ganador de la XIII edición del Concurso de Pintura Ernesto Goday, organizado por el Concello de O Grove en colaboración con la Asociación Española de Pintores y Escultores.

El jurado del premio, formado por Rosa Villaronga Goday, Sebas, Anxo e Amelia Palacios, eligieron esta obra entre las más de cuarenta pinturas presentadas. El galardón, que está dotado en 3.000 euros, tiene como objetivo recordar la trayectoria del insigne pintor local Ernesto Goday, es por ello que el ganador, también recibe una medalla y diploma de la asociación colaboradora.

Una exposición

Además de escoger la obra premiada, el jurado seleccionó ocho cuadros para formar parte de una exposición que podrá visitarse en la casa de la cultura "Manuel Lueiro Rey" durante el mes de enero.

Acompañando a la muestra se editará un catálogo que estará disponible próximamente y en el que se explicarán detalles de las pinturas.

