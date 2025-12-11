Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

Invierten más de 300.000 euros en la mejora de los paseos y pasarelas de las playas mecas

Los trabajos terminados corresponden al paseo de Pedras Negras, la playa de Raeiros y el mirador de A Lanzada

C. Hierro
11/12/2025 15:28
Trabajadores de BATA en la playa de Raeiros
Trabajadores de BATA en la playa de Raeiros
Gonzalo Salgado
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de O Grove indica que, en los últimos meses de este año y los primeros del próximo, invertirá más de 300.000 euros en mejorar los paseos y las pasarelas de madera en distintos puntos del municipio.

Las actuaciones que ya se llevaron a cabo, señala el alcalde, José Cacabelos, corresponden al paseo de Pedras Negras, ubicación en la que se arreglaron un total de 75 metros lineales de plataforma, además de instalar cinco nuevos bancos y arreglar parte de la barandilla ya instalada con un presupuesto de 84.000 euros. Además, en la zona de Raeiros se reformaron las cuatro entradas a la playa que se encontraban en muy mal estado y se cambió completamente el mirador de A Lanzada, luciendo, actualmente, una imagen totalmente nueva.

Según señala el alcalde, en los primeros cuatro meses del 2026 se invertirá un total de 190.000 euros en mejorar la senda del área de Reboredo y arreglar dos de las entradas principales al arenal Área da Cruz que se encuentran, cita, “en moi mal estado”.

Con estas acciones, indica Cacabelos, busca cambiar la situación de las pasarelas de acceso a las playa mecas. “Aínda quedan moitas accións que facer, traballos que precisan moito orzamento”, aclara el edil.

O Grove y BATA: una alianza en favor de la inserción que genera trabajo a personas con autismo o discapacidad

Más información
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Familiares y miembros de la corporación municipal junto a la anciana

Cuntis celebra los 100 años de la vecina María Luisa Carmen González
Sandra Rey
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro

El gobierno de Vilagarcía cree que la Xunta “bota balóns fora” en sus competencias sobre la carretera Rosalía de Castro
Olalla Bouza
El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz del gobierno, Tania García, en un Pleno

Tensión en Vilagarcía por una reunión: El CSIF acusa a Varela de echar a su delegado y el gobierno dice que no la había solicitado
Olalla Bouza
Octavio González, portavoz del BNG, en el último Pleno

El BNG señala que el Concello cierra el año con desequilibrio económico y rebaja de servicios
C. Hierro