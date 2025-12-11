Invierten más de 300.000 euros en la mejora de los paseos y pasarelas de las playas mecas

Trabajadores de BATA en la playa de Raeiros Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove indica que, en los últimos meses de este año y los primeros del próximo, invertirá más de 300.000 euros en mejorar los paseos y las pasarelas de madera en distintos puntos del municipio.

Las actuaciones que ya se llevaron a cabo, señala el alcalde, José Cacabelos, corresponden al paseo de Pedras Negras, ubicación en la que se arreglaron un total de 75 metros lineales de plataforma, además de instalar cinco nuevos bancos y arreglar parte de la barandilla ya instalada con un presupuesto de 84.000 euros. Además, en la zona de Raeiros se reformaron las cuatro entradas a la playa que se encontraban en muy mal estado y se cambió completamente el mirador de A Lanzada, luciendo, actualmente, una imagen totalmente nueva.

Según señala el alcalde, en los primeros cuatro meses del 2026 se invertirá un total de 190.000 euros en mejorar la senda del área de Reboredo y arreglar dos de las entradas principales al arenal Área da Cruz que se encuentran, cita, “en moi mal estado”.

Con estas acciones, indica Cacabelos, busca cambiar la situación de las pasarelas de acceso a las playa mecas. “Aínda quedan moitas accións que facer, traballos que precisan moito orzamento”, aclara el edil.