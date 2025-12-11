Mi cuenta

Cacabelos niega el bloqueo en la negociación laboral con los trabajadores del Concello

Los empleados se concentraron ayer frente al consistorio bajo el lema “os servizos públicos están en risco”

C. Hierro
11/12/2025 18:53
Trabajadores del Concello en la concentración de esta mañana
Trabajadores del Concello en la concentración de esta mañana
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, señala estar sorprendido por las concentraciones convocadas por los trabajadores del Concello frente a esta institución “contra o bloqueo da negociación colectiva, a falta de persoal e a privatización de servizos”.

El edil indica que hace dos semanas se reunió con los representantes sindicales y se emplazaron para volver a hacerlo antes de final de año para, entre otras cosas, negociar sobre el documento de relación de puestos de trabajo y de los trienios. Antes de la reunión, cita el alcalde, estaba previsto que se le entregase un la tabla de trienios para, a partir de ahí, convocar la mesa de negociación. “Curiosamente hoy, a las diez de la mañana, a la misma hora a la que tienen convocada la concentración en la puerta, me pasan esa tabla de trienios”, detalla el alcalde.

De la misma manera, Cacabelos señala que, si, como los trabajadores indican en la convocatoria de los paros “no piden subidas salariales, no habrá problema en aprobar la relación de puestos de trabajo sin reflejar una subida en los sueldos”, y, por ello, convocará de nuevo la mesa de negociación.

Por otro lado, fueron muchos los trabajadores del Concello los que se dieron cita en la concentración (que está prevista que se repita todos los viernes) para mostrar su malestar por sus condiciones laborales y la falta de profesionales.

Sobre este punto, Cacabelos también comentó que “le gustaría poder cubrirlos” pero que “como saben perfectamente” las tasas de reposición vigentes les impiden cubrir los puestos de trabajo

